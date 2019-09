Học bổng của trường The University of Toledo, Ohio, MỸ

Cuối tháng 9, Giám đốc tuyển sinh quốc tế Đại học Toledo có mặt tại Việt Nam hướng dẫn tuyển sinh, xét tuyển học bổng cho học sinh, sinh viên.

Sở hữu một trong những khuôn viên đại học đẹp nhất miền Trung nước Mỹ, The University of Toledo còn được biết đến là trường đại học toàn diện về giáo dục với hơn 230 chuyên ngành và chương trình đào tạo.

Môi trường học tập hiện đại, đa văn hóa, sinh viên năng động, dễ tìm việc làm sau tốt nghiệp, học phí phù hợp cùng nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế là lý do The University of Toledo trở thành một trong những trường đại học được nhiều học sinh từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn.

Ông Victor Finch – Giám đốc tuyển sinh quốc tế của trường sẽ đến Việt Nam và có buổi gặp gỡ trao đổi cũng như xét tuyển học bổng trực tiếp cho các bạn học sinh, sinh viên tại TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội theo thời gian cụ thể như sau:

- TP HCM: 15h – 17h, thứ Bảy, ngày 21/9 tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1.

- Đà Nẵng: 9h – 12h, Chủ Nhật, ngày 22/9 tại khách sạn Hilton, 50 Bạch Đằng, Hải Châu.

- Hà Nội: 15h – 17h, thứ Bảy, ngày 28/9 tại khách sạn Hilton, 1 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm.

Khuôn viên của trường mang phong cách đặc trưng của một đại học giàu truyền thống nước Mỹ.

Ưu điểm của Đại học Toledo

- Nằm trong danh sách những trường đại học nghiên cứu tốt nhất thế giới (Times Higher Education).

- Giảng viên của trường đã nhận được hơn 45 triệu USD tài trợ cho những dự án nghiên cứu.

- Trường đào tạo Kỹ sư (College of Engineering) được xếp trong danh sách những trường có chương trình co-op (vừa học vừa làm) tốt nhất thế giới (World Association for Cooperative Education)

- Nằm trong top 100 trường đại học được cấp bằng sáng chế nhiều nhất nước Mỹ năm 2017 (National Academy of Inventors)

- Trường kinh doanh và sáng tạo (The College of Business and Innovation) của The University of Toledo có tỷ lệ sinh viên có được việc làm sau tốt nghiệp đến 93%, và chương trình đào tạo bán hàng của trường được công nhận là một trong những chương trình tốt nhất thế giới (DePaul University’s Center for Sales Leadership)

- Một trong những trường đại học có chương trình giảng dạy Dược toàn diện nhất nước Mỹ, gồm khoa Khoa học Mỹ phẩm và Thiết kế công thức duy nhất trên cả nước.

- Các nhóm ngành Thiên văn học, Vật lý Thiên văn, Năng lượng Mặt trời, Khoa học môi trường, Công nghệ bền vững, kiến trúc Tế bào và chuyển động được công nhận trên toàn thế giới với nhiều nghiên cứu xuất sắc.

Sinh viên Đại học Toledo trong chương trình Co-op tại Microsoft - một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Chương trình thực tập và Co-ops nằm trong top đầu nước Mỹ

Văn phòng hỗ trợ nghề nghiệp của Đại học Toledo là một trong những bộ phận được các sinh viên quốc tế tìm đến nhiều nhất, là nơi kết nối sinh viên của trường đến hơn 2.500 nhà tuyển dụng trên khắp nước Mỹ. Các bạn sẽ nhận được những hỗ trợ tốt nhất để có một vị trí thực tập thành công, bất kể thời gian trong kỳ nghỉ hè hay trong năm học.

Một công việc thực tập hay co-op tốt chính là nơi đầu tiên các bạn sinh viên có kinh nghiệm khi đi làm, chuẩn bị bước đệm chắc chắn cho một vị trí toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Hơn thế, công việc thực tập cũng là một cơ hội tốt để bạn có thể phần nào đó trang trải cho chi phí học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại trường.

Năm 2018, văn phòng hỗ trợ nghề nghiệp của trường đã kết nối được 1.659 chương trình co-op cho sinh viên của trường. Sinh viên nhóm ngành kinh tế, kinh doanh đạt tỷ lệ 85% các bạn hoàn thành chương trình thực tập trước khi ra trường, 50% trong số đó được nhận vào làm chính thức toàn thời gian sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Trung tâm thành phố Toledo cách trường 30 phút lái xe, là một thành phố trẻ với sự góp mặt của rất nhiều công ty, tập đoàn lớn.



Liên hệ đại diện Đại học Toledo: Mr. Victor Finch - Victor.Finch@utoledo.edu Ms. Margaret Beccavin - Margaret.Beccavin@utoledo.edu

