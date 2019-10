Học bổng 800 triệu đồng tại Đại học Toledo, Mỹ

Buổi gặp gỡ trao đổi cũng như xét tuyển học bổng trực tiếp cho các bạn học sinh sẽ diễn ra vào 9h 11h, Chủ nhật, ngày 3/11, tại Café Trung Nguyên, 38 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM (góc giao Trần Quốc Thảo). Phụ huynh và học sinh đăng ký nhận vé mời miễn phí tại đây. Học sinh có thể mang theo bảng điểm 3 năm gần nhất để được xét tuyển học bổng trực tiếp ngay tại sự kiện.

Khuôn viên của trường mang phong cách đặc trưng của một đại học giàu truyền thống nước Mỹ.

The University of Toledo không chỉ sở hữu một trong những khuôn viên đại học đẹp nhất miền Trung nước Mỹ, mà còn là một trong những trường toàn diện về giáo dục với hơn 230 chuyên ngành và chương trình đào tạo. Khuôn viên rộng lớn với 9 khu ký túc xá riêng biệt.

The University of Toledo có môi trường học tập hiện đại, đa văn hóa, sinh viên năng động, dễ tìm việc làm sau tốt nghiệp, học phí phù hợp cùng nhiều học bổng cho du học sinh. Kinh phí nghiên cứu của trường lên đến 60 triệu USD. Đây là những lý do khiến Toledo trở thành một trong những trường đại học được nhiều học sinh từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn.

Những chuyên ngành nổi bật của trường gồm kỹ thuật, kinh doanh, tâm lý học, sinh học, y dược và luật. Trong đó, ngành dược xếp hạng 60, kỹ thuật đứng thứ 167, kinh doanh xếp hạng 235. Ngành kỹ thuật có 3 - 4 kỳ thực tập, lương trung bình 12.000 USD/kỳ.

Sinh viên Đại học Toledo trong chương trình Co-op tại Microsoft - một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, văn phòng hỗ trợ nghề nghiệp của Đại học Toledo là một trong những bộ phận được các sinh viên quốc tế tìm đến nhiều nhất. Đây là nơi kết nối sinh viên của trường đến hơn 2.500 nhà tuyển dụng trên khắp nước Mỹ. Các bạn sẽ nhận được những hỗ trợ tốt nhất để có một vị trí thực tập thành công, bất kể thời gian trong kỳ nghỉ hè hay trong năm học.

Một công việc thực tập hay co-op tốt là nơi đầu tiên các bạn sinh viên có kinh nghiệm khi đi làm, chuẩn bị bước đệm chắc chắn cho một vị trí toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Hơn thế, công việc thực tập cũng là một cơ hội tốt để bạn có thể trang trải một phần chi phí học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại trường.

Từ Toledo, với khoảng 4 giờ chạy xe, sinh viên có thể đến các thành phố lớn Columbus, Chicago, Detroit, Indianapolis, New York và Pittsburgh.

Năm 2018, văn phòng hỗ trợ nghề nghiệp của trường kết nối 1.659 chương trình co-op cho sinh viên. Sinh viên nhóm ngành kinh tế, kinh doanh đạt tỷ lệ 85% các bạn hoàn thành chương trình thực tập trước khi ra trường, 50% trong số đó được nhận vào làm chính thức toàn thời gian sau khi kết thúc kỳ thực tập.