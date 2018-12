Hội thảo chương trình học và cơ hội nghề tại ĐH Curtin, Singapore

Chương trình hội thảo được tổ chức tại 3 thành phố lớn theo lịch cụ thể như sau:

TP HCM: từ 17h30-19h30, thứ Ba, ngày 6/12, tại văn phòng IDP 223 Hùng Vương, quận 5.

- Từ 17h30-19h30, thứ Tư, ngày 7/12 tại văn phòng IDP Tòa nhà Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, quận 1.

Đà Nẵng: từ 17h-19, thứ Sáu, ngày 9/12, tại 96 Lê Lợi, quận Hải Châu.

Hà Nội: từ 9-11h, thứ Bảy, ngày 10/12, tại 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Tham gia hội thảo, bạn có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin trực tiếp chương trình học với đại diện Đại học Curtin. Đăng ký tham dự tại đây hoặc gọi TP HCM: (08) 2249 0000, 3835 0133, Hà Nội: (04) 7308 7888, 3943 9739, Đà Nẵng: 0511 388 9828.

Tham gia hội thảo, bạn được miễn phí đăng ký nhập học (application fee), bài test tiếng Anh (trị giá 50 USD), phí hành chính 500 USD; tặng USB Curtin Singapore, thẻ giao thông công cộng Ezlink.

Những lý do nên du học tại Đai học Curtin Singapore

Tọa lạc tại một trong những thành phố phát triển nhất thế giới, Đại học Curtin Singapore có cơ sở vật chất hiện đại, giảng viên giàu kiến thức, kinh nghiệm; phương pháp giảng dạy tiên tiến mang tính ứng dụng cao và liên kết chặt chẽ với ngành nghề thực tiễn.

Khu học xá Curtin Singapore nằm ngay cạnh khu trung tâm thương mại Singapore, một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất châu Á. Chương trình học tập của trường mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp cho sinh viên trên nhiều lĩnh vực.

Đại học Curtin nằm trong Top 2% trường đại học trên thế giới bởi Academic Ranking of The World Universities 2016 và nhận được đánh giá 5 sao xuất sắc bởi QS Stars University Ratings 2016; xếp 23 trong Top 50 đại học dưới 50 tuổi có chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới (QS University Rankings 2015); Top 150 đại học trên thế giới đào tạo về Kế toán và Tài chính (QS World University Rankings by Subject 2016 - Accounting & Finance); Top 150 đại học trên thế giới đào tạo về Kinh doanh và Quản lý (QS World University Rankings by Subject 2016 - Business & Management Studies)...

Đặc biệt, Curtin được đánh giá là trường đào tạo kinh doanh xuất sắc khi được công nhận bởi Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học (AACSB). Chứng nhận này được cấp cho dưới 5% các trường đạt các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng đào tạo và sự chuyên nghiệp.

Các khóa học tại Curtin Singapore hoàn toàn giống về cấu trúc và nội dung giảng dạy tại khu học xá Bently, Tây Australia. Sinh viên được nhận bằng tương đương như du học tại Australia với học phí thấp hơn 40%. Đặc biệt, sinh viên có thể chuyển tiếp sang cơ sở đào tạo của Curtin tại Australia với thủ tục đơn giản.

Học 3 học kỳ trong một năm, sinh viên sẽ hoàn thành chương trình cử nhân trong 2 năm và thạc sĩ chỉ trong một năm; thủ tục visa đơn giản, không cần chứng minh tài chính với sự hỗ trợ tối đa từ trường. Trường dạy chương trình tiếng Anh, cao đẳng, đại học, thạc sĩ

Các chuyên ngành hệ đại học:

Ngành đơn Ngành kép Truyền thông Kế toán Quản trị kinh doanh quốc tế Logistics và quản lý dây chuyền cung ứng Marketing Kế toán & Tài chính Tài chính & Ngân hàng Tài chính & Marketing Quản lý & Quản trị nguồn nhân lực Quản trị & Marketing Marketing & Quảng cáo

Các chuyên ngành hệ thạc sĩ: Kinh doanh quốc tế, Quản lý dây chuyền cung ứng, Quản trị dự án.

IDP là nhà tư vấn du học, tổ chức tuyển sinh quốc tế hàng đầu của Australia với hơn 45 năm hoạt động trên thế giới và 20 năm tại Việt Nam; cung cấp dịch vụ tư vấn và làm hồ sơ du học Australia, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand miễn phí cho hơn 400.000 học sinh, sinh viên trên thế giới. IDP có mạng lưới 100 văn phòng tại 32 quốc gia. Cứ mỗi 20 phút, IDP giúp một học sinh du học thành công trên toàn thế giới với tỷ lệ có visa hơn 95%.

IDP còn là nhà sáng lập và tổ chức kỳ thi IELTS trên toàn thế giới với hơn 400 trung tâm thi trên 50 quốc gia; cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ ôn tập với hệ thống thư viện hiện đại, thời gian và địa điểm thi thuận tiện; làm cầu nối cho hàng triệu thí sinh Việt Nam tiếp cận các cơ hội quốc tế và là đơn vị tổ chức thi đáng tin cậy nhất cho kế hoạch du học, làm việc và định cư. Đăng ký nhanh hơn tại đây.