Giao lưu, nộp hồ sơ du học trực tiếp vào Đại học Queensland, Australia

Bà Namita Mallya - Giám đốc khu vực của Đại học Queensland và Công ty Đức Anh sẽ tổ chức buổi trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội học tập tại trường. Tham gia sự kiện, bạn có thể nộp hồ sơ tại chỗ và nhận ưu đãi 300 AUD, miễn phí xét hồ sơ xin học.

Sự kiện tổ chức tại hai thành phố lớn theo lịch như sau:

Hà Nội: lúc 16h30-17h30, ngày 22/3, tại văn phòng Công ty Đức Anh, 54-56 Tuệ Tĩnh.

TP HCM: 16h30-17h30, ngày 26/3 tại văn phòng Công ty Đức Anh, 172 Bùi Thị Xuân, quận 1.

Phụ huynh và học sinh sinh viên vào cửa tự do, có thể đăng ký trước tại đây hoặc Hotline 09887 09698, 09743 80915, email: duhoc@ducanh.edu.vn.

University of Queensland (UQ) thuộc nhóm 8 trường tốt nhất ở Australia, Top 50 trường đại học tốt nhất thế giới. Trường có nhiều khóa học như: Tiếng Anh, dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, Hè - chương trình Lãnh đạo trẻ, dành cho học sinh 14-17 tuổi.

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học - học bổng, cần mang theo hoặc gửi trước cho ban tổ chức bản công chứng học bạ, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh để được tiếp nhận và xem xét hồ sơ tại chỗ.

Dự bị đại học tại University of Queensland

Khóa học kéo dài 10 tháng, khai giảng các kỳ tháng 2, tháng 8 và tháng 10 hàng năm.

Chương trình học chuẩn bị kiến thức đại cương về ngành học sinh viên sẽ học ở đại học, và giúp phát triển các kỹ năng học tập, học thuật, chuẩn bị tốt nhất cho sinh viên vào bậc đại học.

Trường có cộng đồng sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia, sinh viên học tập tại Brisbane - thành phố hiện đại và xinh đẹp thuộc bang Queensland.

Sau khi hoàn thành khóa học dự bị, bạn được bảo đảm một chỗ học tại Đại học Queensland, hoặc chuyển tiếp đến các trường đại học mong muốn.

Chương trình học bổng:

Chương trình dự bị của Đại học Queensland sẽ trao nhiều suất học bổng giá trị dành riêng cho học sinh Việt Nam xuất sắc, nộp hồ sơ và nhập học trong năm 2018.

Cụ thể, học bổng IES Foundation Year trị giá 50% học phí dành cho sinh viên Việt Nam xuất sắc.

Học bổng IES Foundation Year New Campus trị giá 25% học phí; học bổng chương trình dự bị IES kết hợp với khoa Kinh tế Đại học Queensland trị giá 25% học phí chương trình dự bị và 25% học phí chương trình cử nhân Kinh tế UQ.

Yêu cầu đầu vào: Đồi với Standard Program, thí sinh cần đạt IELTS 5.5; khai giảng vào tháng 2 và tháng 8. Express Program yêu cầu IELTS 6.0 trở lên; khai giảng vào tháng 5 và tháng 10.

Còn chương trình Extended, dành cho học sinh dưới 18 tuổi, có nguyện vọng học tập chuyên sâu như Dược khoa hoặc Khoa học Thú y, sinh viên cần nâng cao trình độ tiếng Anh; khai giảng vào tháng 1 và tháng 6.

Chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ

Đại học Queensland nằm trong Top 8 trường Đại học tốt nhất Australia và Top 50 trường tốt nhất thế giới, là một trong những địa chỉ nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến và y học hàng đầu tại xứ sở kangaroo.

Thành lập từ năm 1909, ngoài thành tích học thuật cũng như các cống hiến cho nền công nghệ Australia, Queensland còn có bề dày văn hóa, lịch sử và cộng đồng mạng lưới sinh viên xuất sắc khắp thế giới. Hàng năm, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Queensland có việc làm toàn thời gian luôn ở mức từ 73% trở lên (tỷ lệ trung bình của cả nước là 68,8%).

Học bổng:

ĐH Queensland cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế, như học bổng 50% học phí, dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ tín chỉ ngành Kinh tế: Bachelor of Economics, Master of Economics and Public Policy, Master of Development Economics, Master of International Economics and Finance, Master of Business Economics, Master of Health Economics.

Học bổng 5.000-10.000 AUD, dành cho các chương trình cử nhân và thạc sĩ tín chỉ của khoa Kinh doanh, Kinh tế và Luật (trừ chương trình MBA); 3.000-10.000 AUD, dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ của khoa Khoa học; 5.700-6.475 AUD (tương đương 25% học phí), dành cho chương trình dự bị đại học chuyển tiếp lên chương trình cử nhân Kinh tế.

Học bổng 3.000 AUD, dành cho học sinh tốt nghiệp các trường chuyên Việt Nam được UQ công nhận, đăng ký chương trình cử nhân.

Đại học Queensland hiện có nhiều chương trình học bổng cho các khóa học của trường.

Ngành đào tạo: UQ đào tạo hơn 300 chuyên ngành ở các lĩnh vực chính như Nông nghiệp, Môi trường, Kiến trúc, Quy hoạch, Nghệ thuật, Truyền thông, Xã hội, Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Khoa học về sức khoẻ và hành vi, Pháp luật, Dược phẩm...

Lộ trình học tập cho học sinh Việt Nam

Tiếng Anh: Sinh viên không đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh có thể tham gia khóa đào tạo tại Viện Anh ngữ và giáo dục thường xuyên Đại học Queensland (ICTE-UQ) tại cơ sở St Lucia.

Bạn có thể chọn học khóa Tiếng Anh tổng quát (GE), kinh doanh quốc tế (EIBC), giao tiếp nâng cao (AECS), học thuật (EAP) và các chương trình tiếng Anh chuyển tiếp (ESP-BEP).

Dự bị đại học - một năm: Dành cho học sinh hết lớp 11, hoặc lớp 12 học lực khá trở lên. Chương trình sẽ bảo đảm cho học sinh được chấp nhận vào Đại học Queensland.

Chương trình học chuyên sâu và hướng đến phát triển các kỹ năng toàn diện giúp sinh viên làm quen với môi trường sống, phát triển năng lực Anh ngữ và các kỹ năng cần thiết để có thể theo học thành công những năm đại học tiếp theo.

Trường có quỹ học bổng dành riêng cho học sinh tốt nghiệp dự bị đại học xuất sắc. Sinh viên được hỗ trợ chuyển tiếp sang các trường đại học khác nếu bạn muốn.

Các chương trình khác: Ngoài hai chương trình trên, học sinh học xong lớp 12 có học lực giỏi, hoặc hết dự bị đại học tại Australia có thể ứng tuyển vào chương trình đại học 3-4 năm.

Sinh viên tốt nghiệp đại học với học lực khá trở lên có thể đăng ký chương trình thạc sĩ 1-2 năm. Thạc sĩ đã tốt nghiệp chương trình 3 năm, cử nhân chương trình 5 năm có thể đăng ký tiến sĩ 3-5 năm.

Hỗ trợ của Công ty Đức Anh

Công ty Đức Anh sẽ hỗ trợ miễn phí tư vấn chọn trường, chọn ngành học, bậc học, xin học - học bổng - visa du học; bố trí nhà ở, đón, bay, nhập học; cùng trường hỗ trợ học sinh, sinh viên trong quá trình du học.

Đức Anh tặng phí dịch thuật trị giá một triệu đồng, miễn phí phí xét hồ sơ xin học; tặng phí dịch thuật trị giá một triệu đồng, tặng 3-5 triệu đồng khi có visa.

Công ty đặc biệt, dành tặng combo “Đôi bạn cùng tiến” cho nhóm từ hai học sinh trở lên tham dự hội thảo và nộp hồ sơ, trị giá 3 triệu đồng một nhóm.

Chương trình áp dụng cho những ứng viên tham dự một trong các event tổ chức bởi công ty Đức Anh trong tháng 1-2-3; hoàn thiện hồ sơ du học vào các trường Đức Anh đại diện và nhận visa du học, trong năm 2018.

