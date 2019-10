Thứ năm, 31/10/2019, 10:15 (GMT+7)

Gần 22.000 học sinh Hội An nghỉ học

Quảng NamHoàn lưu sau bão Matmo gây mưa to, gió lớn cho TP Hội An nên 22.000 học sinh mầm non, tiểu học và trung học trên địa bàn được nghỉ sáng 31/10.

Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hội An cho biết, nằm ven biển nên Hội An chịu ảnh hưởng mạnh nhất của hoàn lưu sau bão. Sáng nay trời mưa to, một số xã, phường có gió lớn, gây khó khăn đi lại. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thông báo cho toàn bộ trường từ THCS trở xuống nghỉ học hôm nay. "Chúng tôi đang theo dõi tình hình thời tiết để ra thông báo tiếp theo", ông Dương nói. Trường tiểu học Phù Đổng, phường Minh An nghỉ học sáng 31/10. Ảnh: Đắc Thành. Bão Matmo đổ bộ vào Bình Định - Phú Yên tối 29/10, dự báo từ ngày 30/10 đến 4/11 có khả năng xuất hiện đợt mưa rất to cho khu vực từ Bình Định đến Thừa Thiên Huế. Lượng mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi 600-800 mm. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng nhà trường chủ động phòng tránh bão lũ. Sở yêu cầu, tùy vào tình hình, các đơn vị cho học sinh nghỉ học, có kế hoạch dạy bù ngay sau khi mưa bão kết thúc để đảm bão chương trình năm học.

Đắc Thành