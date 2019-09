Khóa học Machine Learning tại FUNiX dựa trên học liệu MOOC, nội dung đào tạo chuyên sâu vào hướng thực hành, sát với nhu cầu thực tế doanh nghiệp.

Theo khảo sát của TopDev, xu hướng ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào doanh nghiệp ngày càng tăng mạnh. Dựa trên xu hướng công nghệ năm nay, các chuyên gia dự đoán AI sẽ thay thế 16% công việc con người trong thập kỷ tới.

AI phát triển và gắn liền với nó là thuật ngữ Machine Learning (Học máy). Machine Learning hiện là công cụ giúp AI thực hiện những sản phẩm công nghệ cao như xe tự lái hay robot dạy học có khả năng tương tác với thế giới xung quanh. Về cơ bản, thông qua Machine Learning, máy móc có thể tạo ra các thuật toán để cải thiện hiệu suất của chính chúng dựa trên những kiến thức mà chúng thu thập được.

Mức lương cho lập trình viên Học máy (Machine Learning) là khoảng hơn 35 triệu đồng một tháng (1.567 USD), nhưng vẫn luôn trong tình trạng khát nhân sự.

Trước nhu cầu này, cũng theo TopDev, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đang ráo riết săn lùng ứng viên ngành AI, và xu hướng Machine Learning đang dẫn đầu về mức lương trong các vị trí lập trình. Trên thị trường CNTT, các vị trí liên quan tới AI đều đạt mức lương "khủng" - lên đến 500 triệu/năm (22.000 USD). Mức lương cho lập trình viên Học máy là khoảng hơn 35 triệu đồng/tháng (1.567 USD), nhưng vẫn luôn trong tình trạng khát nhân sự. Nguyên nhân là do thị trường CNTT vẫn chưa kịp bắt nhịp và dần trở nên khan hiếm các kỹ sư làm việc trong ngành công nghệ này.

Đứng trước thực tế đó, từ tháng 10/2019, FUNiX ra mắt khóa đào tạo Machine Learning với mục tiêu cung cấp thêm nhân lực để bắt kịp những cơ hội lớn trong lĩnh vực AI trong giai đoạn này. Khóa học Machine Learning tại FUNiX là chương trình trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu ngành công nghệ máy học.

Nội dung khóa học bao quát các lĩnh vực và ứng dụng cơ bản về Machine Learning, đặc biệt, tập trung vào ứng dụng và thực hành nhiều hơn việc đi sâu vào lý thuyết, học thuật. Đội ngũ tham gia thiết kế, phản biện và thẩm định chương trình đều là các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực AI tại Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vinh - chuyên gia AI, giảng viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và là Team Leader của đội ngũ thiết kế khóa học Machine Learning tại FUNiX, cho biết: "Khóa học Machine Learning dựa trên học liệu MOOC chất lượng cao, nội dung đào tạo chuyên sâu vào hướng thực hành vì vậy khá sát với nhu cầu thực tế doanh nghiệp".

Chương trình được thiết kế theo hướng chú trọng thực hành, giúp học viên có được hiểu biết cơ bản về Machine Learning và ứng dụng trong các lĩnh vực AI. Với hình thức đào tạo kiểu FUNiX Way, người học sẽ được học online 1:1 cùng các mentor là giảng viên hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình học. Mentor là các chuyên gia đến từ những công ty đối tác hàng đầu và giảng viên của các trường đại học uy tín. Thời gian học tập kéo dài 30 tuần và có thể rút ngắn tùy theo tốc độ của người học.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vinh - chuyên gia AI, giảng viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, trưởng nhóm thiết kế khóa học Machine Learning của FUNiX.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Vinh, Machine Learning có tính trừu tượng hóa cao hơn so với môn học khác, sử dụng khá nhiều kiến thức về toán, xác suất thống kê và lập trình thể hiện thuật toán cũng khó hơn so với lập trình ứng dụng khác. Do vậy, để theo đuổi ngành công nghệ cao này, người học cần được đào tạo bài bản kiến thức cơ sở ban đầu, sau đó, cần đầu tư tìm tòi thêm vì Machine Learning cũng là lĩnh vực thay đổi liên tục".

Tham gia phản biện xây dựng khung chương trình Machine Learning tại FUNiX, anh Nguyễn Hải Nam – Trưởng nhóm Nghiên cứu và phát triển AI tại Asilla Việt Nam cho biết, khóa học đáp ứng tốt nhu cầu của người học muốn có cơ hội thực hành những dự án có tính ứng dụng cao.

"Có rất nhiều nguồn tham khảo trực tuyến chất lượng về AI, như các MOOC trên Coursera, Udacity, Udemy... hay online course của các trường đại học nổi tiếng như Stanford, MIT. Tuy nhiên, thách thức cho người tự học là hầu hết kiến thức nặng về lý thuyết, khó tìm kiếm các bài tập thực hành và cơ hội làm dự án thực tế thì rất hiếm. Chương trình của FUNiX vừa có các bài thực hành tương tự với các dự án thực tế tại doanh nghiệp, vừa có sự tham gia hướng dẫn của các chuyên gia đang làm việc trong ngành", anh Hải Nam nhận định.

Theo Tiến sĩ Vinh, sau khóa học này, người học hiểu được cách áp dụng và làm chủ các thuật toán, mô hình Machine Learning để ứng dụng vào thực tế. Đồng thời, người học có thể sử dụng và vận hành các hệ thống Machine Learning hiệu quả.

Sau khi tốt nghiệp khóa Machine Learning FUNiX, người học sẽ làm việc như một fresher engineer/intern tại các công ty về công nghệ AI. Cụ thể, học viên có thể sẵn sàng để làm việc tại vị trí kỹ sư phát triển hệ thống về AI và học máy tại các doanh nghiệp, và gia nhập vào các khâu trong dự án liên quan trực tiếp đến AI và Machine Learning.

Hoàng Nhung