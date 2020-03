FUNiX khởi động xTour mùa ba

Ra mắt đầu năm 2019, FPT Software IVS (Independent Verification Service) là đơn vị Kiểm thử phần mềm độc lập với tầm nhìn biến Việt Nam thành miền đất hứa của nghề tester. Theo ước tính của lãnh đạo trung tâm, dự kiến tới 2021, IVS sẽ đạt con số 1.500 người với khách hàng phủ khắp các châu lục.

Tại xTour (hoạt động nhằm chia sẻ kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên theo lĩnh vực công nghệ thông tin) số một "Road to become a professional Tester" - Con đường trở thành Tester chuyên nghiệp, anh Phạm Minh Xuân - Phó Giám đốc IVS AT, người có 15 năm kinh nghiệm trong ngành đã giới thiệu về nghề tester và các vị trí việc làm tester, cơ hội tuyển dụng nghề tester tại FPT Software. Đây là hoạt động mở ra chuỗi sự kiện xTour mùa thứ ba - xTour 2020 do FUNiX tổ chức.

xTour tham quan FPT Software IVS là cơ hội để bạn trẻ yêu CNTT tìm hiểu về nghề tester.

Theo anh Phạm Minh Xuân, nhân lực tester trên thị thường tuyển dụng CNTT hiện nay luôn trong tình trạng khan hiếm, đặc biệt là mảng test tự động (automation test). Với tốc độ tăng trưởng ít nhất 30% từ các công ty phần mềm thì mảng nhân sự đáp ứng nhu cầu này luôn là bài toán khó giải. Anh Xuân đánh giá, khởi nghiệp với nghề tester tại Việt Nam, sinh viên có nhiều lợi thế nhờ ba yếu tố chính.

Đầu tiên là nhu cầu lớn. Các khách hàng lớn từ các thị trường Mỹ, Nhật, Châu Âu... luôn chọn Việt Nam là điểm đến cho các dự án phát triển phần mềm của họ bởi chất lượng nhân lực tốt và tính cam kết cao.

Thứ hai là hệ thống đào tạo CNTT không ngừng phát triển và dần hoàn thiện. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam như FPT với khoảng 16.000 nhân sự cho mảng phát triển phần mềm rất chú trọng vào công tác tuyển dụng và đào tạo lực lượng, đội ngũ kế cận, nên có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe từ phía khách hàng.

Lợi thế cuối cùng, CNTT là mảng ngành tập trung nhiều nhân tài. Các bạn trẻ tại Việt Nam luôn coi đây là nghề hấp dẫn nên ngành này tập hợp được nhiều nhân tài, vì các bạn được làm việc và sát cánh cùng nhiều người giỏi sẽ có cơ hội học tập và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và hiện đại.

Phó giám đốc IVS AT Phạm Minh Xuân tiết lộ, với tốc độ tăng trưởng 30% tại các công ty phần mềm, nhân sự tester đang là nghề hot.

Tại sự kiện, Phó Giám đốc IVS AT đánh giá, Logical Thinking - Tư duy logic tốt; Communication Skill - Kỹ năng giao tiếp ít nhất một loại ngoại ngữ như tiếng Anh, Hàn, Nhật, Trung; IT knowledge base - Có kiến thức hoặc được đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin là ba kỹ năng quan trọng nhất mà một tester nên có.

"Nếu bạn đang ở vạch xuất phát (học sinh, sinh viên, người mới chuyển nghề...) muốn học để thành công với nghề này hãy lựa chọn một khoá học chuyên biệt về đào tạo tester của công ty uy tín trong ngành CNTT. Các chuyên gia sẽ giúp bạn khởi nghiệp thành công với nghề test", anh Xuân nói.

Cũng theo Phó Giám đốc IVS AT, nhiều bạn trẻ trưởng thành từ Fresher tester thành Junior, Senior, Test lead, Test Manager trong thời gian rất ngắn và đóng góp vào các dự án quan trọng của FSoft, đủ khả năng đi công tác và làm việc tại văn phòng của khách hàng tại các nước trên thế giới như Nhật, Mỹ, Anh Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia...

Sau xTour số một, trong năm nay, FUNiX sẽ tiếp tục tiến hành chuỗi tham quan, tìm hiểu các doanh nghiệp trong mạng lưới Industrial Partnership của mình. Các đơn vị nằm trong chuỗi chương trình là đại diện của nhiều lĩnh vực công nghệ đa dạng, như phần mềm, hệ thống thông tin, công nghệ tài chính (fintech), công nghệ giáo dục (edtech), blockchain, automotive...

Chị Lê Minh Đức - Giám đốc Truyền thông FUNiX cho biết, từ 2018, trường đã bắt đầu chuỗi xTour - hoạt động nhằm chia sẻ kiến thức, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên theo lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sự kiện xTour Thanh niên 4.0 tại Đại học Đà Lạt. Trong năm 2018, xTour chia sẻ trực tiếp với gần 10.000 sinh viên tại 13 trường đại học về cơ hội việc làm trong cách mạng công nghệ.

Chị Đức chia sẻ, xTour mùa một là hành trình xuyên Việt mang tên "Thanh niên 4.0" qua 13 trường đại học từ Nam ra Bắc. Gần 10.000 sinh viên tại các trường đại học đã tham dự chuỗi sự kiện này, gặp gỡ và kết nối với hàng chục mentor FUNiX - các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ qua cả giao lưu trực tiếp và kết nối online. Năm 2019, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo nổi lên thu hút sự quan tâm của cộng đồng, trường phối hợp với các đơn vị có ứng dụng AI tổ chức các sự kiện xTour với chủ đề "AI cho AI" tại nhiều công ty như FPT Software, MOMO...

Với xTour mùa ba năm 2020, FUNiX sẽ mở ra cầu nối để bạn trẻ yêu thích ngành CNTT có cơ hội tham gia trực tiếp vào các doanh nghiệp cụ thể trong mạng lưới Industrial Partnership của trường.

Nguyên Tổng giám đốc FSoft, Nguyên Giám đốc FUNiX TP HCM và Trung tâm xSeries Nguyễn Thành Lâm chia sẻ tại chương trình "AI cho AI".

Đại diện FUNiX nhận định, ngành CNTT đang rất khát nhân sự. Tuy nhiên, để theo đuổi ngành này thành công, bên cạnh việc học kiến thức ngành, sinh viên cần được tạo cơ hội để đến tham quan thực tế doanh nghiệp, tìm hiểu về môi trường nghề để có định hướng tốt nhất cho bản thân khi học tập.

Về phía doanh nghiệp, sự kiện giao lưu này cũng là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ về tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển cũng như chính sách tuyển dụng và đãi ngộ, thu hút nhân tài.

Thế Đan