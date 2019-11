Ra mắt học viện đào tạo nghề Test tại Việt Nam

Gukwa Academy - Học viện đào tạo đội ngũ Tester chuyên nghiệp do FUNiX và FPT Software phối hợp triển khai vừa ra mắt ngày 17/11.

Đây là một trong những đơn vị đào tạo nghề Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, đón đầu xu hướng và nhu cầu nhân lực của kỷ nguyên 4.0.

Chia sẻ về định hướng khi ra mắt Học viện Gukwa, ông Vũ Thùy - Giám đốc FPT Software IVS kiêm Giám đốc Học viện Gukwa - khẳng định, cùng với xu thế 4.0, lượng phần mềm mới, thiết bị mới, công nghệ mới phát triển mạnh thì nhu cầu đảm bảo chất lượng cũng tăng cao. Từ đó, nhu cầu về lực lượng Tester sẽ rất lớn.

"Việt Nam đang là điểm để các công ty lớn khắp nơi trên thế giới tìm đến đặt hàng Testing services. Với nguồn nhân lực trẻ, nhanh nhẹn, chi phí hợp lý, chịu khó, nhân lực Việt phù hợp với Testing services. Hàng nghìn việc Test mới hàng năm phát sinh cần lấp đầy ở Việt Nam. Nếu bắt nhịp xu hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm Testing của thế giới", ông Vũ Thùy nhận định.

Lãnh đạo Tập đoàn FPT và Đại học FPT có mặt tại lễ ra mắt Học viện Gukwa.

Vì thế, Học viện Gukwa ra đời với tầm nhìn là nơi cập nhật xu thế, phương pháp testing mới theo bước tiến của từng thời kỳ. Mục tiêu của Gukwa là đào tạo đội ngũ Tester đạt chuẩn, có thể làm việc test ngay sau khi ra trường mà không cần qua quá trình học việc tại mỗi công ty.

Giám đốc Học viện Gukwa cho hay, đây cũng sẽ là nơi phát hiện, chọn lọc tester giỏi để giúp các bạn vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe của các công ty toàn cầu, có thể tham gia vào chuỗi đảm bảo chất lượng cho những sản phẩm hàng đầu thế giới.

Đồng sáng lập Gukwa, đại diện FUNiX - Founder Nguyễn Thành Nam cho biết, phương pháp đào tạo FUNiX Way sẽ được áp dụng trong tất cả chương trình đào tạo của Gukwa. FUNiX Way là phương pháp học trực tuyến do FUNiX xây dựng với 3 yếu tố: sử dụng bài giảng MOOC chất lượng cao, có sự đồng hành, hướng dẫn của Mentor - đội ngũ chuyên gia trong nghề và Hannah - theo sát người học.

Về nội dung đào tạo, Gukwa sẽ giúp người học đi từ những khái niệm cơ bản nhất về test, đến các domain cụ thể, giúp học viên hiểu chuyên môn về các ngành hẹp như test cho ngành Ngân hàng, Tài chính hay cho ngành Ô tô, Thiết bị thông minh, Tự động hóa... Sau nội dung học này, người học sẽ có quá trình On the Job training với các dự án thực tế đang vận hành, được làm thật, trải nghiệm thật, được đánh giá trên sản phẩm đầu ra thực tế. Tổng thời gian đào tạo của chương trình kéo dài 6 tháng.

Ra mắt trong bối cảnh ngành công nghệ đang phát triển mạnh mẽ, ông Vũ Thùy cho hay định hướng hoạt động của Gukwa gồm các mục tiêu: Thứ nhất, chuẩn hóa công tác đào tạo tester chuyên nghiệp, đảm bảo người tester nắm chắc chuyên môn, hiểu rõ nghiệp vụ (có nghề); Thứ hai, phần nào đảm bảo nhu cầu về nhân sự tester cho các công ty/tập đoàn lớn như FPT như FSOFT có nhu cầu khoảng 500 tester hàng năm và sau đó là cung cấp tester chất lượng cho toàn thị trường.

"Với chứng chỉ tốt nghiệp Gukwa, sinh viên có thể tự tin làm Tester, apply vị trí junior tester ở bất cứ công ty nào ở Việt nam", Giám đốc Gukwa cam kết. Ông Thùy cũng cho biết, mức lương khởi điểm của fresher cho vị trí Tester tại FSoft đang là 6-8 triệu, một mức lương cạnh tranh trên thị trường nghề tester hiện nay.

"Qua việc đảm bảo chất lượng này, Gukwa cũng mong muốn sẽ dần đưa ra chuẩn hóa cho lực lượng tester Việt Nam, đem hình ảnh tester Việt Nam giỏi chuyên môn và hùng hậu đến toàn thế giới, những công ty đang tìm kiếm một điểm đến chất lượng với chi phí hợp lý như Việt nam", ông Vũ Thùy chia sẻ.

Quỳnh Anh