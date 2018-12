Du học nghề tại Đức chỉ với 200 triệu đồng

Khi xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, con đường du học nghề tại Đức trở thành cánh cửa sáng lạng, giúp các bạn trẻ vững tin vào sự nghiệp trong tương lai. Theo Trung tâm dữ liệu quốc gia Mỹ (CIA), Đức có hơn 80 triệu người, trong đó 34,7% dân số ở độ tuổi trên 54, tỷ lệ tăng trưởng dân số ở mức âm (- 0,17%), tuổi thọ trung bình lên tới 80,44. Điều này cho thấy Đức đang đối mặt với tình trạng già hoá dân số, thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực về chăm sóc y tế và các lao động trẻ.

Già hoá dân số trở thành nỗi lo của Đức và nhiều nước châu Âu.

Vì vậy, Chính phủ Đức đã đưa ra nhiều chương trình, chính sách thu hút lao động trên thế giới, đặc biệt ưu tiên cho lao động Việt Nam với các ngành nghề thế mạnh như điều dưỡng, ngành y theo các hệ vừa học vừa làm... Ngoài việc được miễn học phí, khi du học nghề Đức, các bạn còn được hưởng mức trợ cấp 600 - 800 Euro một tháng (tương đương 16 - 22 triệu đồng) khi thực tập tại các cơ sở, doanh nghiệp bản địa. Với tấm bằng tốt nghiệp du học nghề tại Đức, bạn có thể làm việc trên toàn châu Âu, bên cạnh đó, cũng mở ra cơ hội việc làm tốt khi các bạn muốn quay trở về Việt Nam làm việc.

Chính phủ Việt Nam cũng đề ra mục tiêu có 26 trường đào tạo nghề chất lượng cao năm 2015, tăng lên 40 trường vào năm 2020, cấu trúc chương trình theo đào tạo nghề kép theo khung chuẩn của Đức. Trong giai đoạn 2013 - 2015, Đức liên tục thí điểm và tuyển các lao đông Việt Nam đạt các tiêu chuẩn về sức khoẻ, tiếng Đức để học và làm tại Đức. Theo đó, giai đoạn 2013 - 2014, Việt Nam đã đưa 200 điều dưỡng viên sang du học tại Đức thành công, chương trình học kéo dài khoảng 3 năm.

Đức có nhiều ưu đãi đặc biệt cho học viên Việt Nam khi sang du học nghề.

Theo Bộ Lao động - thương binh và xã hội, sau 3 khoá tuyển du học nghề điều dưỡng có tổng cộng có 354 học viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Đặc biệt, 100 học viên đã hoàn thành và tốt nghiệp chương trình đào tạo du học nghề chăm sóc người già và tìm được công việc tốt tại Đức.

Bạn sẽ đi du học với chi phí chỉ 200 triệu đồng, bao gồm toàn bộ các chi phí sinh hoạt (ăn ở, đi lại, tiền điện, nước, Internet...), xin visa, học tiếng Đức, các thủ tục liên quan. Bạn có cơ hội trải nghiệm và làm việc lâu dài cũng như định cư tại đất nước nằm giữa trung tâm châu Âu hiện đại. Theo thống kê thực tế, điều dưỡng viên Việt Nam có thể được hưởng mức lương dao động 2.400 - 2.500 EUR (khoảng 60 triệu đồng) sau khi ký hợp đồng lao động.

Đức nổi tiếng với môi trường học tập mang tính ứng dụng hàng đầu thế giới. Ngay cả hệ đại học ở Đức cũng phân chia thành hai loại là trường đại học (Universität, Hochschule) và trường đại học thực hành (Fachhochschule). Riêng lĩnh vực đào tạo nghề, Chính phủ Đức mong muốn các học viên du học nghề có các tiêu chuẩn cơ bản để làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

An Việt Thành ký kết biên bản hợp tác với trường Trung cấp y dược Phạm Ngọc Thạch.

Với chính sách ưu đãi cho lao động Việt Nam, tại kỳ họp đàm phán tháng 7/2013 tại Bonn, Chính phủ Việt Nam và Đức đã thống nhất, xem đào tạo nghề là một trong những mục tiêu chính giữa quan hệ hợp tác chiến lược song phương. Đồng hành với chương trình phát triển nhân lực chất lượng cao và nhu cầu bức thiết của Đức, An Việt Thành là đối tác tin cậy của của các trường đào tạo nghề tại Đức, giúp các bạn trẻ Việt Nam trau đồi ngoại ngữ và hỗ trợ các thủ tục du học nghề.

Ngày 8/9 vừa qua, An Việt Thành đã ký kết biên bản hợp tác với Trường trung cấp y dược Phạm Ngọc Thạch về tuyển sinh du học nghề tại Đức. Theo đó, An Việt Thành cam kết sẽ tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng các học viên tốt nghiệp của trường mong muốn du học nghề Đức các ngành điều dưỡng, ngành y. Theo đó, An Việt Thành sẽ tiếp nhận hồ sơ, tư vấn học viên học và thi lấy chứng chỉ B1 để du học Đức, hoàn thiện hồ sơ xin visa và gửi kết quả xin thị thực cho học viên.Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

(Nguồn: An Việt Thành)