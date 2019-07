Doanh nghiệp hợp tác cùng FUNiX mở rộng nguồn tuyển dụng

Công ty Cổ phần Phần mềm Quốc tế 3S mở rộng nguồn tuyển dụng nhân viên mới, đồng thời thúc đẩy văn hóa học tập suốt đời trong công ty.

Ngày 26/6, Đại học trực tuyến FUNiX và Công ty cổ phần phần mềm quốc tế 3S (3S Intersoft JSC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo và tuyển dụng. 3S là một trong những doanh nghiệp tiên phong tham gia hệ sinh thái doanh nghiệp – nhà trường do FUNiX thiết lập, nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực ngành CNTT tại Việt Nam.

Thành công nhờ dám thay đổi

Thành lập từ tháng 6/2012, 3S hoạt động chính trong lĩnh vực gia công phần mềm, trong đó đối tác chính của công ty là ở nước ngoài và các dự án được triển khai chủ yếu ở Nhật, Mỹ, châu Âu.

Anh Trần Đức Nghĩa - CEO 3S cho biết, các lĩnh vực chính mà công ty đang đẩy mạnh phát triển gói trọn trong 3 chữ viết tắt "CIA" gồm có: C - Cloud Computing: Điện toán đám mây (điện toán nhận thức: Cognitive As A Service); I - IoT - Internet of Things: Kết nối vạn vật và A – Artificial Intelligence: Trí tuệ nhân tạo.

"Giữa năm 2012 là một năm khó khăn cho nghề outsourcing phần mềm nói chung và tại Việt Nam nói riêng, đặc biệt là để phục vụ thị trường Nhật. Ai cũng bảo, chọn thời điểm khởi nghiệp lúc bấy giờ là 'dốt'. Nhưng 3S ra đời và đứng vững đến tận bây giờ", anh Nghĩa chia sẻ.

Theo anh, thách thức lớn nhất là cần phải trân trọng sự thay đổi và dám thay đổi. Chiến lược lúc ban đầu đề ra với công ty là "Mobile First", tức là kiểu gì cũng có app cho điện thoại, nên càng nhiều bỡ ngỡ. Cuối cùng, anh và các bạn kiên định cũng vượt qua được khi thời cơ mobile đến. Rồi Flappy Bird Hà Đông thành công, đội ngũ biến động, gắn kết yếu, cũng như văn hóa làm mobile thích freelancer, làm app nhỏ chứ không có việc ở quy mô nhóm lớn. Một lần nữa công ty buộc phải thay đổi.

Hiện 3S quyết tâm làm phần cứng, thiết bị IoT (kết nối vạn vật). Trước tiên là các hệ thống cảm biến chất lượng không khí và nước. "Để chuẩn bị, bản thân tôi là người đứng đầu cũng mất hơn 3 năm mày mò tự học với quyết tâm 'chiến' phần cứng IoT với quy mô lớn hơn", anh Nghĩa tâm sự.

Tham vọng đưa sản phẩm thiết thực đến người Việt

"Với định hướng phát triển toàn cầu, 3S đặt tham vọng phát triển gấp đôi hiện tại với tầm 500 nhân sự và xa hơn nữa. Công ty cũng hy vọng cho ra đời ba sản phẩm, giải pháp thiết thực đến được tay người dùng Việt Nam và thế giới" – người đứng đầu 3S cho biết.

Trải qua hơn 7 năm thành lập, 3S đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Bản thân CEO Trần Đức Nghĩa cũng đúc kết ra những bài học khởi nghiệp đắt ra cho riêng mình. Trong đó, có hai bài học mà anh tâm đắc hơn cả.

Bài học thứ nhất là luôn luôn học tập. "Dừng học tập là chết, không sớm thì muộn và ở mọi cấp độ từ cá nhân, quản lý, lãnh đạo cho đến toàn công ty. Cần luôn luôn học tập và coi học tập là tiêu chí sống còn cốt lõi cho bất cứ ai", anh Nghĩa chia sẻ.

Theo đó, công ty có chính sách bắt buộc 3L: Life Long Learning (học tập suốt đời), và nội bộ công ty, ai không học thì bị phạt thật nặng, trừ vào thưởng cuối năm. Thậm chí, ban nhân sự được quyền đề nghị nhân viên nghỉ việc nếu không tuân thủ 3L.

Bài học thứ hai là cần chấp nhận và luôn tiếp tục bước đi trước những biến động về nhân sự. "Thậm chí có lúc bấn loạn trước tình trạng anh em lập trình "nhảy ra nhảy vào" nhiều, thiếu sự gắn kết vô tư..., nhưng rồi tôi cũng phải biết nhìn nhận thực tế và tìm phương án thích ứng", anh Nghĩa nhớ lại.

Bên cạnh đó, anh Nghĩa cũng luôn đề cao việc khuyến khích cộng sự brainstorming và phản biện, tạo môi trường trao đổi, thảo luận online lẫn trực tiếp thật nhiều, thật dễ dàng nhằm khuyến khích kết nối mọi thành viên.

Ông Trần Đức Nghĩa – CEO 3S (thứ hai từ bên trái) và ông Nguyễn Thành Nam – Founder FUNiX bắt tay tại lễ ký kết hợp tác chiến lược.

Vị CEO cho hay, lý do anh đến với FUNiX, đưa 3S hợp tác với nhà trường là bởi sự tin tưởng vào Founder FUNiX Nguyễn Thành Nam. "Với tôi, anh Nam vừa như người anh, vừa như người thầy/mentor đầu tiên trong CNTT từ 20 năm về trước. Tôi luôn tin tưởng vào quan điểm giáo dục tiên tiến của anh Nam", anh tâm sự.

Ngoài ra, anh Nghĩa đặc giá cao việc FUNiX đưa môn đạo đức học trong CNTT vào giáo trình. Quan tâm đến quan điểm hệ thống đào tạo, nhất là trong bối cảnh Việt Nam, CEO 3S cho rằng đây là nền tảng cơ bản, cung cấp góc nhìn hay để người làm nghề có thể làm tốt hơn mọi việc.

"Hy vọng qua quá trình hợp tác, tôi sẽ có nền tảng cập nhật để giúp nhân viên dễ dàng hơn trong việc học tập suốt đời cũng như có cơ hội đóng góp lại kiến thức, kinh nghiệm thực tế của mình thông qua FUNiX cho cộng đồng học viên trẻ tuổi.", anh Trần Đức Nghĩa cho hay.

Hợp tác cùng FUNiX, 3S còn hy vọng mở rộng thêm nguồn tuyển dụng chất lượng cho công ty. Theo anh Trần Đức Nghĩa, hiện công ty rất khát các nhân sự CNTT ở nhiều vị trí, phổ biến là lập trình viên .NET, JAVA, Javascript, ngoài ra còn tập trung tuyển dụng nhiều vị trí liên quan đến các chuyên môn chính C.I.A.

Quỳnh Anh