Đăng ký nhập học tại đại học danh tiếng Mỹ

Các bạn học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 và có kế hoạch du học Mỹ trong kỳ nhập học mùa thu sẽ có cơ hội nhận học bổng lên đến 56.000 USD từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Buổi phỏng vấn học bổng sẽ diễn ra vào 17h30 - 19h30, thứ Ba, ngày 26/7, tại văn phòng IDP, Star Building, 33 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP HCM. Đăng ký tham dự tại đây hoặc gọi (08) 2 249 0000 - 3 835 0133 để biết thêm chi tiết.

Giá trị học bổng: tại Đại học Adelphi là 52.000 USD trong 4 năm; Đại học Pacific tại California là 56.000 USD trong 4 năm; Đại học Kansas là 10.000 USD trong năm đầu tiên và Đại học Auburn là 10.000 USD trong năm đầu tiên.

Điều kiện:

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình năm 12 đạt tối thiểu 7.0.

- Tiếng Anh: học sinh sẽ làm bài test tiếng Anh tại chỗ (bắt đầu từ 17h30 đến 19h) hoặc các bạn có thể vào "direct entry" nếu có IELTS đạt từ 5.0 trở lên.

- Phỏng vấn học bổng trực tiếp với đại diện trường và cấp thư mời nhập học tại chỗ (on-the-spot offer).

Hạn chót nộp hồ sơ và lấy I-20 là ngày 29/7. Những bạn ở các tỉnh thành khác có thể liên hệ nộp hồ sơ trực tiếp tại các văn phòng IDP Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ. IDP sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn với đại diện trường trực tiếp qua skype.

Đại học Adelphi xếp thứ 153 trên hơn 4.000 trường đại học tại Mỹ; xếp hạng 20 các trường an toàn nhất nước Mỹ.

Đại học Adelphi

Tọa lạc tại thành phố lịch sử Garden City, Đại học Adelphi được thành lập từ năm 1863 với khuôn viên nhỏ xinh 30 hecta. Trường nằm cách thành phố sầm uất New York chỉ 45 phút đi xe và gần với những bờ biển xinh đẹp cùng các trung tâm văn hóa lớn của Long Island. Đại học Adelphi xếp thứ 153 trên hơn 4.000 trường đại học tại Mỹ; xếp hạng 20 các trường an toàn nhất nước Mỹ. Trường được đánh giá là một trong những trường đại học có hiệu quả đầu tư cao tại đây. Trường có hơn 50 chuyên ngành học; điểm GPA bình quân của sinh viên là 3.4; tỷ lệ sinh viên và giảng viên là 10:1. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp cao. Trường còn có chương trình học tập nước ngoài đa dạng.

Đại học Pacific

University of the Pacific được thành lập từ năm 1851 và là cơ sở giáo dục lâu đời nhất của bang California. Cơ sở chính của trường tọa lạc tại thành phố Stockton, một thành phố nhỏ của bang California, cách San Jose 45 phút đi xe. Ngoài ra, trường cũng có hai cơ sở khác gồm trường nha khoa Arthur A. Dugoni đặt tại San Francisco và trường luật Mc Geogre đặt tại Sacramento. Trường được US News & World Report xếp trong nhóm 108 trường hàng đầu tại Mỹ.

Trường có hơn 80 chuyên ngành học thuật giảng dạy các bậc học cao đẳng, đại học và sau đại học. Hàng năm, trường đào tạo hơn 6.400 sinh viên đến từ hơn 43 tiểu bang thuộc Mỹ cùng sinh viên quốc tế đến từ hơn 42 quốc gia. Phương châm đào tạo của trường là lấy sinh viên làm trung tâm, phát hiện và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển khả năng. Do đó, sinh viên học tập tại trường được hưởng lợi từ quy mô lớp học nhỏ, trung bình khoảng 19 sinh viên một lớp và tỷ lệ sinh viên, giảng viên của trường là 14:1.

Với cộng đồng người Việt sinh sống nhiều, California luôn được ưu tiên lựa chọn là nơi du học đầy hứa hẹn cho sinh viên Việt. Sự phát triển kinh tế năng động cùng cảnh quan thiên nhiên đẹp của tiểu bang này còn khiến nó đôi khi được gọi bằng một cái tên khác là "Golden State" - miền đất vàng của nước Mỹ. Nơi đây có San Francisco, Los Angeles, thung lũng Silicon - nơi khởi sinh của những khởi nghiệp công nghệ đình đám hay Hollywood - kinh đô điện ảnh của thế giới.

Kansas là một trong những trường đại học nghiên cứu (Research University) hàng đầu tại Mỹ, sở hữu hệ thống các phòng nghiên cứu, trung tâm thí nghiệm, phòng học mô hình.

Đại học Kansas

Đại học Kansas (University of Kansas) là trường được nhà nước bảo trợ, thành lập năm 1866, có các cơ sở tại Lawrence, Kansas City, Wichita, Hutchinson và Overland Park, Kansas. Ngoài cao đẳng nghệ thuật tự do rộng lớn, Đại học Kansas còn có các trường y đa khoa, kiến trúc và quy hoạch đô thị, kinh doanh, giáo dục, kỹ thuật, mỹ thuật, báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng, luật, y, điều dưỡng, dược, phúc lợi xã hội.

Đại học Kansas có chuyên ngành kinh tế xếp hạng 51, chuyên ngành kỹ sư hạng 73 thế giới (US News & World Report, 2014). Kanas là một trong 34 trường thành viên của Tổ chức American Association of Universities (AAU) danh tiếng. Đây là trường đại học công lập có thứ hạng cao nhất và trường lớn nhất ở tiểu bang Kansas.

Kansas cũng là một trong những trường Đại học nghiên cứu (Research University) hàng đầu tại Mỹ, sở hữu hệ thống các phòng nghiên cứu, trung tâm thí nghiệm, phòng học mô hình, thư viện, được đánh giá và xếp loại hiện đại bậc nhất thế giới. Sinh viên có cơ hội thực tập có trả lương và ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp.

Đại học Auburn

Đại học Auburn có 12 phân khoa ưu việt xếp hạng hàng đầu quốc gia bao gồm các lĩnh vực kiến trúc, kinh doanh, kỹ thuật, dược, thú y... Các nhà tuyển dụng đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Auburn với tính chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và các kiến thức trang bị tốt.

Trường nằm tại thành phố Alabama - thành phố xếp thứ 18 trong bảng xếp hạng "Thành phố tốt nhất cho kinh doanh và nghề nghiệp". Trường xếp hạng 48 trong danh sách các đại học công lập của Mỹ (theo báo U.S. News & World Report). Trường có ba kỳ nhập học linh động vào mùa xuân, thu và hè; hơn 140 chương trình cử nhân; thế mạnh đào tạo của trường là ngành kỹ thuật. Cựu sinh viên của Đại học Auburn là CEO tập đoàn Apple - Tim Cook; các phi hành gia của Nasa; nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar trong phim The Help – Octavia Spencer; vận động viên bóng rỗ chuyên nghiệp Charles Barkley; nhà sáng lập ra Wikipedia - Jimmy Wales.

Các nhà tuyển dụng đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Auburn với tính chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp và các kiến thức trang bị tốt.

Các trường tại Mỹ bắt đầu nhận đơn nhập học từ bây giờ cho kỳ mùa thu tháng 9 năm sau. Bạn có thể nộp hồ sơ nhập học sớm nhất tại các văn phòng IDP để có những lợi thế tốt như lựa chọn trường, ngành theo mong muốn; có thời gian tìm hiểu thêm về trường, ngành; được ưu tiên xét tuyển sớm, nhận thư nhập học có điều kiện (trong trường hợp học sinh chưa có điểm IELTS hoặc điểm tốt nghiệp). IDP đảm bảo cho bạn trước một chỗ nhập học tại trường, cơ hội xin được học bổng, đậu visa cao.

(Nguồn: IDP)