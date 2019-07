Đại học Monash và Woodside hợp tác thúc đẩy sáng tạo và đổi mới

Đại học Monash liên kết với nhiều tổ chức lớn đảm bảo sinh viên ngành kỹ thuật của trường có thể giải quyết các thách thức trước khi tốt nghiệp.

Đại học Monash và Woodside thúc đẩy sáng tạo, đổi mới

Chương trình Co-op ngành Kỹ thuật tại Đại học Monash sẽ giúp bạn:

- Tìm chương trình thực tập liên quan đến kỹ thuật nhằm hiểu hơn công việc của một kỹ sư, khám phá và chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai;

- Chọn các môn học tự chọn tốt hơn và tham gia các hoạt động khác giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp tương lai;

- Hoàn thành ít nhất hai đợt thực tập được trả lương, qua đó tạo điều kiện để bạn xây dựng và phát triển khả năng linh hoạt trong các hoàn cảnh;

- Sử dụng thời gian tham gia Co-op để đáp ứng yêu cầu về số giờ làm việc của chương trình Continuous Professional Development (CPD).

Một góc của tòa nhà ‘Chân trời Mới", khoa Kỹ thuật, nơi hội tụ nhiều trang thiết bị tối tân và trí tuệ sáng tạo của nhiều khoa, Đại học Monash và thế giới.

Tòa nhà Công nghệ và Thiết kế Woodside là "Phòng thí nghiệm sống" và là liên kết nghiên cứu lâu dài của Công ty năng lượng lớn nhất nước Australia - Woodside và Đại học Monash - Đại học lớn nhất nước Australia để hỗ trợ quốc gia này chuyển dần sang sử dụng năng lượng low-carbon sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020.

"Phòng thí nghiệm sống" này sẽ là một trong những trang thiết bị giảng dạy hiệu quả và sáng tạo nhất trên thế giới. Thông qua hợp tác này, Monash và Woodside sẽ khám phá khả năng của abatement hydro và carbon, tập trung nghiên cứu các vật liệu, hóa chất điện và nhiệt hóa học.

Tòa nhà Woodside cho công nghệ và thiết kế tọa lạc tại khu Công nghệ Monash - nơi tập trung các viện nghiên cứu và các công ty kỹ thuật hàng đầu Australia. Woodside và Monash sẽ cùng đầu tư hơn 40 triệu đô la để hợp tác nghiên cứu liên tục trong bảy năm tiếp theo.

Hiệu trưởng đồng Chủ tịch trường Đại học Monash, Giáo sư Margaret Gardner AO nói: "Đây là nơi mà ngành công nghiệp tương tác với sinh viên, nhà nghiên cứu và giảng viên để đào tạo sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc và đưa ra các giải pháp cho những thách thức lớn nhất trong tương lai. Trong quan hệ đối tác, chúng tôi luôn cam kết đi tiên phong thế giới với các chương trình nghiên cứu và học tập để đạt được sự thay đổi tích cực, bền vững".

CEO của Woodside, ông Peter Coleman cho biết việc hợp tác nghiên cứu mới sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai bên: "Chúng tôi nhận thấy nền kinh tế sử dụng ít cácbon là một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt. Thách thức này chỉ có thể được giải quyết bởi các công ty như Woodside, đã áp dụng các công nghệ dữ liệu đột phá vào các hoạt động doanh nghiệp và những trí tuệ sáng tạo nhất như Đại học Monash".

Đại học Monash được xếp số một tại Australia về Dược và các khoa học về Dược, Hóa học, Kỹ thuật và Công nghệ (theo THE 2016-2019, QS 2017-2019). Đại học Monash rất chú trọng đến việc cung cấp cho sinh viên những trải nghiệm đáng nhớ về cuộc sống và học tập tại trường. Để biết thêm chi tiết về trải nghiệm của sinh viên và thực tập, truy cập tại đây.

Nhiều cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp STEMM

Sinh viên tốt nghiệp kỹ thuật tại Australia có lương khởi điểm từ 60.000 AUD mỗi năm, 55.000 AUD cho sinh viên tốt nghiệp khoa học đời sống hay hóa học dưới 25 tuổi (Graduate Careers, Australia 2017) và với sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, các chuyên gia CNTT tay nghề cao sẽ được yêu chuộng.

Hãy chọn kỹ thuật, CNTT, hay khoa học tại Monash - nơi có nhiều giảng viên nổi tiếng thế giới, chất lượng cao về học tập, nghiên cứu và giảng dạy, cuộc sống học tập sôi động và sinh viên tốt nghiệp được đánh giá cao và ưa thích cho thị trường việc làm thế giới. Bên cạnh đó là nhiều học bổng lớn cho kỹ sư, CNTT và khoa học.

Cơ sở vật chất đẳng cấp "State- of- the Art" tại Đại học Monash.

Monash là Đại học duy nhất nhóm Go8 có khoa Công nghệ thông tin riêng. Điều này cho phép Monash đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu cho lĩnh vực CNTT, đem lại cho sinh viên sự lựa chọn linh hoạt của các khóa học, chuyên ngành và nhiều môn học ở các bậc học.

Cán bộ và sinh viên của Đại học Monash được tiếp cận các trang thiết bị tối tân. Như Monash là đại học duy nhất ngoài Mỹ và châu Âu có máy in Xline 2000R trị giá 3,5 triệu đô và là một trong năm máy hiện có trên toàn cầu. Máy in kim loại bột 3D lớn nhất thế giới của Đại học Monash đã được sử dụng để in khung cửa lớn cho máy bay chở khách Trung Quốc.

Monash College - Lộ trình tối ưu để vào Đại học Monash

Suốt hơn 20 năm qua Monash College đã đào tạo rất nhiều sinh viên xuất sắc cho Đại học Monash. Monash College giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết về học tập, hỗ trợ và phát triển kỹ năng sống, làm việc, kết nối cho suốt sự nghiệp của mình. Bạn sẽ thích phương pháp học và giảng dạy tiên tiến, đổi mới cùng với cộng đồng sinh viên sôi động đến từ nhiều quốc gia tại đây. Để biết thêm thông tin, cập nhật: http://www.monashcollege.edu.au/

Năm Dự bị Đại học Monash (MUFY): là năm chuẩn bị để bạn vào năm thứ nhất chương trình cử nhân của một trong 10 khoa tại Đại học Monash. Sinh viên tốt nghiệp MUFY được tất cả các trường đại học Australia chấp nhận.

Cao đẳng (Diploma): tùy theo trình độ bạn có thể vào Cao đẳng phần 1 (tương đương lớp 12 của Australia) hay Cao đẳng phần 2 (tương đương năm thứ nhất đại học).

Học bổng

Hàng năm Monash trao tặng hơn 200 loại học bổng từ miễn phí cả khóa học đến khích lệ khi bắt đầu.

Phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm, đăng ký tại đây để được tư vấn thêm về Đại học Monash, các chương trình học và học bổng 10-100% học phí.

