Cuộc sống giản đơn trên đảo nghèo của cậu học trò nhỏ

Cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm' / Thể lệ cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm'

Có lẽ không nhiều người biết về một hòn đảo rất nhỏ thuộc địa phận TP HCM. Hòn đảo này là khu dân cư rất nghèo của ấp Thạnh An, huyện Cần Giờ, cách đất liền 45 phút đi đò, mỗi ngày đò chỉ đi - về vài chuyến ít ỏi.

Ở nơi đây, có một câu chuyện về em học trò hoàn cảnh éo le, rất cần được san sẻ. Đó là em Nguyễn Chế Linh, học sinh lớp 3/1 trường Tiểu học Thạnh An, thuộc ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM.

Cha mẹ em đã sớm ly hôn và mỗi người mỗi ngả, bỏ lại Linh và anh trai hiện học lớp 6 và em trai lớp 1 cho bà ngoại. Bà đã già lắm rồi, vậy mà để nuôi 3 đứa cháu trai ăn học, bà phải buôn gánh bán bưng trên xứ đảo nghèo đó, kiếm từng đồng, từng cắc bạc lẻ để phụ tiền chợ cho dì nuôi cơm 3 đứa nhỏ tội nghiệp.

Thứ bà bán là đồ ăn sáng, khách hàng tuy không nhiều nhưng rất trung thành, vì bà nấu ngon có tiếng, lại bán rẻ, ai cũng thương. Do trên đảo còn nhiều thiếu thốn, nên các thầy cô cũng không bắt học sinh phải mua sắm các dụng cụ học tập rườm rà, chỉ cần các em có những thứ dụng cụ cơ bản như bút, thước, vở, sách là đủ. Điều đó cũng giảm được gánh nặng cho gia đình em Linh rất nhiều, mặc dù tới kỳ đóng học phí hoặc mua thêm sách vở dụng cụ thì bà phải vay mượn làng xóm ít nhiều.

Cuộc sống trên đảo cũng đơn giản và an toàn hơn đất liền, nên bà không phải lo giữ các cháu khư khư. Bà để 3 anh em Linh tự đi chơi, đi học, rất tự do. Một lý do nữa là đảo có diện tích khá nhỏ, hầu như mọi người đều biết nhau, nên cũng trông coi các cháu lẫn nhau.

Nhà cũng không có tiền nên cả 3 anh em Linh đều không học qua lớp mẫu giáo nào cả. Vậy mà vào lớp 1, cả 3 đều tỏ ra rất sáng dạ, nhanh tiếp thu bài không thua kém gì các bé được học mẫu giáo.

Thường thì công việc nhà đã có dì và bà làm hết, nhưng khi bà nhờ việc chạy vặt gì, Linh cũng ngoan ngoãn giúp. Em còn khoe biết rửa chén từ lớp 1. Vì Linh đã được đi học rồi, nên bà bảo sau khi ăn xong phải rửa được chén. Dù bà đều phải rửa lại sau đó, nhưng với một cậu bé ngoan ngoãn như vậy, trong tương lai không xa sẽ giúp được cho bà rất nhiều.

Đặng Thái Bình