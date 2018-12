Cuộc sống khó khăn của gia đình cậu học trò tên Giang

Cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm' / Thể lệ cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm'

Tại phường 10, quận 6, TP HCM có gia đình của chú Trần Văn Hùng đang gặp nhiều khó khăn mà đã có lúc tưởng như đường cùng không lối thoát. Cảnh nghèo khổ cứ đeo bám gia đình chú Hùng đã nhiều năm nay, bà con trong xóm ai cũng biết.

Chú Hùng quê gốc ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Chú kết hôn với cô Lê Thị Trường An hồi còn ở dưới quê. Hai vợ trồng tay trắng cùng nhau xây dựng gia đình, mặc dù nghèo nhưng hạnh phúc. Ban đầu, cô chú đi làm thuê mướn cho người ta như trồng lúa, nhận tiền lương, cùng nhau trang trải cuộc sống. Kể từ lúc cô chú sinh ra cháu Giang thì mọi chuyện khó khăn hơn nhiều. Vì cô An sau khi sinh cháu Giang phải nghỉ ở nhà chăm con, với lại do mới sinh sức khỏe của cô rất yếu, không thể lao động được.

Điều không may nữa là năm đó, 2009, vụ mùa thất thu nên chú Hùng cũng thất nghiệp, không ai thuê mướn. Nợ từ đó thêm chồng chất. Đến mức cô chú phải bán nhà dưới quê, dắt nhau lên Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Họ thuê một căn trọ ở quận 6 và xin đi làm thuê cho người ta, ai thuê gì làm đó. Cô An đi phụ việc, phụ bếp, việc gì cũng làm. Còn chú Hùng thì bốc vác, phụ hồ... làm gì cũng được miễn có tiền lo cho gia đình.

Kinh tế gia đình kiệt quệ nhiều năm liền, vì thế lúc Giang lên 6 tuổi thì không thể lo cho em đi học chính quy. Trước tình cảnh đó, cô chú đành cho Giang ở nhà. Rồi sau đó, chính quyền địa phương biết được hoàn cảnh nên đã cho cháu học tại lớp tình thương của phường. Do đó, không lạ lẫm khi Giang đã 9 tuổi mà em mới bắt đầu học lớp 1. Nhưng dù sao, em cũng may mắn là có được cơ hội tiếp xúc với con chữ.

Thời buổi này mà không biết chữ nghĩa, không được học hành thì tương lai của cháu sẽ khốn khó nhiều hơn nữa. Chi phí tiền trọ hàng tháng, tiền ăn uống, sinh hoạt của cả nhà luôn là nỗi áp lực lớn với gia đình nhỏ này. Ở Sài Gòn hoa lệ, với nhiều người số tiền sinh hoạt cả tháng của gia đình cháu Giang còn chưa bằng một bữa ăn chơi nơi phố thị. Ngẫm nghĩ như vậy mà tôi thấy thêm chạnh lòng. Xót thương cho hoàn cảnh của gia đình chú Hùng và cháu Giang. Không biết liệu rằng tương lai của họ có tươi sáng hơn không?

Hy vọng chương trình có thể chia sẻ với hoàn cảnh của Giang để em được đến trường mỗi ngày.

Huỳnh Lưu Nghĩa