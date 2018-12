Con đường học vấn dành cho sĩ tử trượt đại học

Trượt đại học không phải là dấu chấm hết cho con đường tới tương lai. Hiện nay, hàng loạt mô hình trường đại học dân lập được mở ra để phục vụ các thí sinh không đủ điểm có cơ hội được đi học. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ các trường chưa thực sự nổi bật về chất lượng dạy và học trong nhiều năm qua. Hiện nay, nhiều gia đình lựa chọn con đường du học tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển cho con em mình. Dưới đây là điểm thu hút học sinh, sinh viên học tập tại nước ngoài.

Du học giúp bạn trưởng thành và tự lập.

Mở mang kiến thức, thay đổi phương pháp tư duy

Du học giúp bạn có thể tiếp xúc với các nền văn hóa mới, làm phong phú thêm kho tàng tri thức của mình, lối sống, văn hóa, con người không chỉ ở nơi các bạn đang học tập mà cả nhiều nước trên thê giới. Với chương trình học tập ở nước ngoài, khi sinh viên là nhân vật chính còn các thầy cô chỉ là những người hướng dẫn, bạn có thể rèn luyện được phương pháp tiếp cận vấn đề, óc phân tích tổng hợp, đánh giá, rèn kỹ năng giao tiếp và xử lý thông tin.

Nâng cao khả năng tiếng Anh

Được học tập, sinh hoạt và giao tiếp trong một môi trường bằng tiếng Anh, bạn phải sử dụng ngôn ngữ này mọi lúc mọi nơi. Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất. Bạn không chỉ có thêm vốn từ vựng phong phú, ngữ pháp chuẩn mà còn rèn luyện được khả năng nghe tốt, phát âm chuẩn, ngữ điệu hay, ngôn ngữ hình thể phù hợp.

Nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm sống

Khi sang bên nước ngoài, bạn phải tự lo tất cả mọi thứ từ nhà ở, ăn uống, đi lại, sinh hoạt và những vấn đề phát sinh trong quá trình học tập. Đây là nơi tốt nhất để bạn sống tự lập, tách mình ra khỏi sự chở che, bao bọc của gia đình. Bạn sẽ được rèn luyện khả năng thích nghi với những hoàn cảnh, tình huống khác nhau để tạo nền tảng và kinh nghiệm khi bước vào cuộc sống thực tế.

Chương trình Diploma sẽ giúp sinh viên tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Một số chương trình, quốc gia du học phù hợp dành cho bạn.

Du học Anh quốc

Chương trình Diploma - International Year One đã được công nhận và giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng, lâu đời trên toàn Anh quốc. Chương trình này còn có quan hệ đối tác với nhiều công ty đa quốc gia, tạo cơ hội cho sinh viên có thể thực tập khi chuẩn bị ra trường.

Thông thường, học sinh Việt Nam tốt nghiệp trung học cần trải qua một năm học dự bị tại Anh trước khi được nhập học vào năm thứ nhất đại học. Điều đó có nghĩa là phải sau 4 năm sinh viên mới cầm trong tay tấm bằng đại học. Tuy nhiên, sinh viên sẽ bỏ qua được năm dự bị và hoàn thành đại học trong vòng 3 năm với lộ trình tiết kiệ. Sinh viên sẽ học một năm chương trình International Year One - Diploma (tương đương năm một tại Anh) và chuyển tiếp vào thẳng năm thứ hai đại học để hoàn thành hai năm còn lại của bậc đại học.

Du học Australia

Tương tự Anh quốc, sinh viên theo học chương trình Diploma tại Australia sẽ chỉ mất 3 năm để hoàn thành toàn bộ chương trình đại học. Chương trình Diploma tại Australia được công nhận và giảng dạy ở nhiều trường đại học trên toàn quốc. Sinh viên theo học chương trình này cũng sẽ được đảm bảo chuyển tiếp vào tđại học liên kết nếu đạt kết quả học tập theo yêu cầu.

Một số các ngành học nổi bật được sinh viên theo học Diploma tại Australia lựa chọn trong nhiều năm qua là kinh doanh thương mại, công nghệ thông tin, quản trị khách sạn, nghệ thuật… Tổng ba năm học phí (khóa học Diploma và 2 năm đại học) chỉ từ 60.000 AUD thay vì hơn 100.000 AUD so với lộ trình bình thường 4 năm. Như vậy, với lộ trình thông minh, gia đình và sinh viên đã tiết kiệm được hơn 600 triệu đồng tiền học phí và hơn 200 triệu đồng tiền chi phí ăn ở.

Sinh viên sẽ có cơ hội hoàn thành đại học chỉ sau 3 năm.

Du học Mỹ và Canada

Chương trình International Year One cũng là một giải pháp cho những bạn mong muốn được học tại những trường top ở Mỹ nhưng còn chưa đủ điều kiện đầu vào. Sau khi hoàn thành một năm dự bị, sinh viên sẽ được chuyển tiếp lên năm thứ hai của khóa học chính thức tại trường và tốt nghiệp cùng thời điểm với sinh viên nhập học trực tiếp. Như vậy, sinh viên của chương trình vẫn tốt nghiệp đại học sau 4 năm tương đương với sinh viên thông thường khác.

Ngoài ra, các chương trình cao đẳng tại Canada cũng là một trong những lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên. Hiện nay, Canada có chương trình Canada Express Study (CES) của lãnh sự quán với thời gian xét visa nhanh và thủ tục giấy tờ đơn giản, không cần chứng minh tài chính, sinh viên sẽ dễ dàng nhập học cho kỳ mùa thu. Chương trình này được áp dụng vào ngày 4/4 vừa qua và đặc biệt dành riêng cho các học sinh, sinh viên theo học tại Hiệp hội các trường cao đẳng và học viện tại Canada (CICan).

Du học Singapore

Những sinh viên lựa chọn theo học tại Singapore sẽ có nhiều thuận lợi hơn về chương trình học tập, chi phí và các thủ tục giấy tờ liên quan. Nhiều trường và tổ chức giáo dục tại Singapore liên kết với các trường đại học danh tiếng trên thế giới tại Anh, Australia, Mỹ... giúp sinh viên theo học được nhận bằng tại các trường đại học này mặc dù theo học tại Singapore. Chi phí học tập và sinh hoạt tại Singapore chỉ bằng 1/2, thậm chí 1/3 so với Anh, Australia, Mỹ...

Một số các thuận lợi khi lựa chọn du học tại Singapore là không cần chứng minh tài chính, thủ tục xin visa du học dễ dàng, nhanh chóng, không yêu cầu các chứng chỉ IELTS - TOEFL. Chương trình đại học tại Singapore chỉ kéo dài từ 16 đến 24 tháng, ngắn hơn nhiều so với chương trình học tương đương tại Anh, Australia, Mỹ do kỳ nghỉ tại đây ngắn hơn các nước khác. Do đó, sinh viên sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí học tập và ăn ở.

(Nguồn: GSE-beo)