Cơ hội nhận học bổng toàn phần tại triển lãm Du học toàn cầu 2019

Đức Anh là một trong những đơn vị nổi tiếng trong việc giúp các học sinh - sinh viên đạt học bổng nhiều, cao vào các trường Anh, Australia, New Zealand... Dịp triển lãm này, đại diện của hơn 60 trường quốc tế đưa ra các học bổng từ 10 đến 100% học phí, kèm theo các ưu đãi dành riêng cho khách tham dự như: miễn phí ghi danh, xét và cấp học bổng ngay tại chỗ.

Triển lãm Du học toàn cầu được tổ chức tại:

- Hà Nội: 14h-18h, ngày 29/6 tại khách sạn Hilton, số 1 Lê Thánh Tông;

- TP HCM: 9h-13h, ngày 30/6 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Hơn 40 quầy, với thông tin của về hơn 500 chuyên ngành của các trường đại học quốc tế, cùng các thông tin học bổng, việc làm, visa du học, thông tin định cư... sẽ được tư vấn tại triển lãm.

Lợi thế khi tham dự triển lãm

- Tham gia phỏng vấn học bổng với đại diện hơn 60 trường xuyên suốt sự kiện cho các chương trình: Phổ thông, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

- Đặt lịch hẹn phỏng vấn với các trường không có mặt tại triển lãm.

- Nhận gói ưu đãi trị giá đến 10 triệu đồng khi nộp hồ sơ ngay tại sự kiện, tùy thị trường, sẽ bao gồm miễn phí ghi danh (tùy trường), miễn phí hành chính, miễn phí visa, miễn phí dịch thuật, hỗ trợ vé máy bay, combo "đôi bạn cùng tiến"... cùng hàng trăm phần quà cho các bạn check-in tại triển lãm.

- Tiếp cận các suất học bổng đến 100% học phí của các trường: Monash University, Deakin University, Australian Catholic University, University of Technology Sydney, University of Newcastle, University of Western Australia, University of Queensland- Úc, Newcastle University, University of East Anglia - UK, James Cook University- Singapore... ; Học bổng đến 50% học phí của các trường: La Trobe University, Western Sydney University, Academy of Information Technology, University of Tasmania, Griffith University, University of Wollongong, Queensland University of Technology... và nhiều suất học bổng 10-20-30% học phí. Xem đầy đủ danh sách học bổng của các trường tham gia triển lãm tại đây.

Tham khảo thông tin cập nhật nhất về học bổng du học Anh, Australia, Mỹ, Canada, New Zealand, Singapore tại đây.

Kinh nghiệm săn học bổng

- Nhanh: Tìm hiểu trước thông tin nhanh và đầy đủ về học bổng: ở đâu/ bao nhiêu/ điều kiện apply...;

- Phù hợp: Biết mình biết người - trăm trận trăm thắng;

- Tốt: Hồ sơ cần tốt về chất lượng điểm/ tiếng Anh/ bài luận/ khác;

- Sớm: Hồ sơ nộp trước xét trước;

- Thể hiện trong phỏng vấn học bổng: Tự tin? Bình tĩnh? Mẹo?

- Công ty giúp bạn apply học bổng: Kinh nghiệm của họ rất quan trọng.

Đức Anh sẽ hỗ trợ bạn tất cả các bước trên để bạn đạt được học bổng cao nhất có thể. Đã có rất nhiều học sinh của công ty Đức Anh giành học bổng 2018-2019:

Học bổng 100% học phí:

- Phạm Trần Thái Sơn: Học bổng 100% của Đại học Quốc gia Australia (ANU) và học bổng 50% của Đại học Melbourne, Australia. Xem bài viết về Thái Sơn tại đây

Học bổng 50% học phí:

- Trần Đan Thanh: Học bổng 50% của Đại học Melbourne, Australia

- Vương Hoàng Long: Học bổng 50% của Đại học Melbourne, Australia

- Nguyễn Quỳnh Anh: Học bổng 50% của Khoa Arts và học bổng 50% của Đại học Melbourne, Australia

- Lê Viết Thanh Long: Học bổng 50% của Đại học Deakin, Australia

- Trần Trà My: Học bổng 50% của UOW College - Đại học Wollongong, Australia

- Nguyễn Thị Mai Phương: Học bổng 50% của Curtin College - Đại học Curtin, Australia

Học bổng 20%-30% học phí:

- Phan Lâm Minh Uyên: Học bổng 6.000 USD của Đại học Illinois Chicago, Mỹ

- Lâm Huỳnh Quang Lợi: Học bổng 5.000 USD của Navitas Florida Atlantic University, Mỹ

- An Na: Học bổng 30% của Đại học Wollongong, Australia

- Vũ Mai Ngọc: Học bổng 25% Đại học Tasmania, Australia

- Nguyễn Hoàng Duy: Học bổng 10.000 AUD và 50% học phí khóa tiếng Anh của Đại học Macquarie, Australia

- Đặng Tiến Trường: Học bổng 5,000 USD của Đại học Macquarie, Australia

- Nguyễn Thùy Dương: Học bổng 5.000 AUD của Đại học Macquarie, Australia

- Nguyễn Quỳnh Anh: Học bổng 5.000 AUD của Taylors College liên thông lên Đại học Sydney, Australia

- Trần Quang Anh: Học bổng 25% của Trinity College- Uni. Of Melbourne, Australia

- Đỗ Đức Anh: Học bổng 20% của Đại học La Trobe, Australia

- Cho Ye Ji: Học bổng 7.000 AUD của Đại học Tây Úc, Australia

- Quang Vinh: Học bổng 5.500 AUD của Đại học Monash, Australia

- Nguyễn Yên Thành: Học bổng 30% của Đại học Quốc tế Tokyo, Nhật Bản

Hồ sơ xin học/ học bổng

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học/ học bổng, gửi bản scan các giấy tờ sau tới duhoc@ducanh.edu.vn. Đức Anh sẽ xem xét và hướng dẫn chi tiết cho từng học sinh - sinh viên để đạt hiệu quả tốt nhất.

Hồ sơ bao gồm:

- Bằng của cấp học cao nhất;

- Học bạ của 2 năm gần nhất;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có;

- Hộ chiếu;

- Work CV - nếu đã đi làm;

- Các thành tích học tập, hoạt động ngoại khác nếu nhắm học bổng.

Hỗ trợ của trường và công ty Đức Anh đối với du học sinh

Nhà trường và các tư vấn viên Công ty Đức Anh sẽ giúp bạn lên kế hoạch du học hiệu quả và thông minh:

- Check học lực, tiếng Anh, tài chính, khác;

- Lên lộ trình học tập phù hợp;

- Hướng dẫn hồ sơ xin học;

- Hướng dẫn hồ sơ xin học bổng;

- Hướng dẫn hồ sơ xin visa du học;

- Nộp hồ sơ xin học và xin học bổng ngay tại chỗ để được ưu tiên xét nhanh;

- Luyện & thi IELTS/ Pearson test hiệu quả;

- Thông tin về chính sách việc làm định cư;

- Hướng dẫn để du học - hòa nhập và thành công.

Chương trình học

Triển lãm phù hợp với các học sinh - sinh viên - phụ huynh lên kế hoạch cho con du học theo các hình thức du học các bậc:

- Ngoại ngữ;

- Phổ thông/ O level/ A level;

- Dự bị đại học;

- Cao đẳng;

- Đại học;

- Thạc sĩ;

- Tiến sĩ;

- Du học hè/ Noel/ Tết;

- Giao lưu văn hóa Mỹ.

Du học các lĩnh vực:

- Kinh tế - Tài chính, kế toán - Thương mại - CNTT - Cơ khí - Thiết kế - Kiến trúc - Xây dựng - Giáo dục - Luật - Y - Dược - Nghệ thuật - Thời trang & nhiều ngành khác

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)