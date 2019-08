Cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại Australia với ngành quản lý xây dựng

Quản lý xây dựng thuộc top 5 ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao tại Australia.

Nhu cầu cao đối với nhóm quản lý trong lĩnh vực xây dựng

Ngành xây dựng toàn cầu đang bùng nổ và dự kiến đạt khoảng 10,5 nghìn tỷ AUD vào năm 2023, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân số thế giới. Tuy nhiên, ngành này cũng phải đối mặt những thử thách liên quan tới hiệu suất, tính bền vững cũng như sự thiếu hụt nhân lực ở nhiều khu vực. Các nhà quản lý xây dựng có chuyên môn sẽ biết cách giải quyết vấn đề này, đó là lý do khiến vị trí quản lý xây dựng được nhiều công ty săn đón.

Vị trí Quản lý xây dựng có nhu cầu tuyển dụng cao trên thế giới

Ngành xây dựng và kỹ thuật tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh như một ngành trọng điểm của quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển, đô thị hóa và phục vụ việc gia tăng dân số. Nhiều dự án do chính phủ và tư nhân tài trợ nhằm phát triển, cải thiện cơ sở vật chất như trường học, bệnh viện, nhà ở, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho ngành xây dựng.

Tại Australia, các công việc liên quan tới ngành xây dựng bắt đầu tăng trưởng từ đầu những năm 2000. Theo Australian Industry and Skills Committee, tính đến năm 2018, có hơn 1,1 triệu việc làm trong ngành xây dựng, dự kiến sẽ tăng lên 1,3 triệu vào năm 2023. Theo đó, nhu cầu các nhà quản lý xây dựng dự kiến tăng 13,3%, đưa ngành quản lý xây dựng vào top 5 ngành nghề có nhu cầu nhân lực cao nhất ở Australia. Họ cũng là những người có mức thu nhập cao nhất trong ngành, lương trung bình là 158.550 AUD/năm (theo Seek).

Làm việc nhóm, tính toán ước lượng, đọc bản vẽ là yêu cầu cơ bản của nghề quản lý xây dựng.

Thế mạnh của Đại học Deakin trong đào tạo ngành quản lý xây dựng

Đại học Deakin thuộc top 10 tổ chức giáo dục hàng đầu tại Australia (theo ARWU 2018). Các khóa học kiến trúc và xây dựng của Deakin được QS xếp trong top 200 thế giới về chất lượng đào tạo. Sinh viên có thể chọn chương trình quản lý xây dựng (danh dự) hoặc chương trình bằng đôi quản lý xây dựng và kiến trúc. Khóa thạc sĩ là cơ hội tốt để bạn có thể mở rộng kiến thức về quản lý xây dựng ở bậc cao học.

Các khóa học quản lý xây dựng của trường là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, có sự tích hợp công nghệ vào quá trình học. Bạn sẽ học tại các phòng thực hành, như Studio A+B, tham gia hội thảo và phòng triển lãm, tham quan dự án thực tế suốt quá trình học giúp tích lũy cách làm việc tại công ty xây dựng, có kinh nghiệm thực tiễn nhờ vào những dự án thực tế.

Chương trình quản lý xây dựng của Đại học Deakin được công nhận bởi Australian Institute of Building (AIB), Australian Institute of Quantity Surveyors (AIQS), Chartered Institute of Building (CIOB) và Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Ngoài ra, khóa học còn được công nhận tại hơn 50 quốc gia, bạn có thể tìm việc làm ở Australia cũng như trên toàn thế giới.

Chương trình quản lý xây dựng của Deakin được đánh giá cao về tính thực tiễn.

Phương pháp học tập tương tác tại Deakin

Đối với các dự án xây dựng dù với quy mô nhỏ hay lớn, là dự án trong nước hay thương mại, tất cả đều yêu cầu nhà quản lý xây dựng có sự hiểu biết nhất định để hoàn thành tốt dự án. Đây là công việc đòi hỏi sự kết hợp kiến thức chuyên môn và những kỹ năng quan trọng như quản lý con người, ngân sách, thời gian và các công việc hậu cần khác. Đó là lý do Đại học Deakin tập trung vào kỹ năng làm việc nhóm của từng sinh viên, giúp bạn có kỹ năng cần thiết để áp dụng vào công việc tương lai.

Tại Deakin, sinh viên quản lý xây dựng và kiến trúc sẽ có cơ hội làm việc với nhau. Phương pháp học tập đa ngành này tạo ra nhiều lợi thế cho sinh viên tốt nghiệp, đó là những kinh nghiệm làm việc với các chuyên gia ở đa những lĩnh vực, như đang làm việc tại môi trường thực tế.

Cơ hội học bổng cho sinh viên Việt Nam

Đại học Deakin mang đến chương trình học bổng Deakin STEM cho sinh viên Việt Nam và quốc tế. Sinh viên nộp đơn cho khóa cử nhân hoặc thạc sĩ thuộc khối ngành khoa học, kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng sẽ được giảm 20% học phí toàn khóa học nếu đáp ứng yêu cầu học bổng.

Ngoài ra, trường còn có những chương trình học bổng du học Australia hấp dẫn khác, là cơ hội để bạn có thêm động lực theo đuổi mục tiêu học tập và sự nghiệp.

(Nguồn: Đại học Deakin)