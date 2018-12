Cơ hội việc làm và định cư khi du học tại Canada

Theo thống kê của The Canadian Magazine of Immigration, năm 2015 có 356.574 sinh viên quốc tế từ 185 quốc gia học tập tại Canada, tăng 191% so với năm 2000. Trong đó, tỷ lệ du học sinh Việt Nam chiếm khoảng 1,4%, chỉ đứng sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trong các nước thuộc khu vực Châu Á.

Số lượng học sinh Việt Nam chọn du học Canada ngày càng tăng. Đặc biệt, khi những khó khăn, trở ngại trong việc chứng minh tài chính xin visa du học Canada được loại bỏ bởi chính sách Visa ưu tiên CES (áp dụng vào tháng 03/2016), cánh cửa du học Canada càng rộng mở.

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp và khả năng định cư luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu đối với sinh viên Việt Nam khi quyết định chọn Canada du học. Khả năng định cư sẽ khả thi hơn khi bạn có việc làm sau tốt nghiệp. Vì vậy, việc lựa chọn các chuyên ngành học và chương trình thực tập phù hợp là yếu tố quan trọng trong vấn đề việc làm sau tốt nghiệp.

Nhằm giúp các bạn tháo gỡ những khó khăn, băn khoăn trong việc chọn chương trình du học để tìm kiếm công việc tốt sau khi ra trường, WorldLink Education sẽ có buổi tư vấn trực tiếp với học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam.

Chương trình mang đến những thông tin hữu ích, cần thiết về 4 trường cao đẳng danh tiếng tại Toronto: Humber, George Brown, Centennial và Seneca. Đại diện các trường sẽ trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các ứng viên từ ngày 17-10/2016 tại văn phòng Worldlink.

Học sinh mang theo kết quả học tập và chứng chỉ tiếng Anh (nếu có) để được xét tuyển trực tiếp. Tham gia chương trình, bạn được miễn phí phí đăng ký vào các trường cao đẳng và phí dịch vụ visa từ Worldlink Education.

Cao đẳng Humber

Trường sẽ tư vấn với sinh viên lúc: 16h (thứ Tư), ngày 19/10, tại văn phòng du học WorldLink.

Cao đẳng Humber nằm ở phía Tây thành phố Toronto, bang Ontario, và là một trong những trường cao đẳng lớn và danh tiếng tại Canada. Trường có 3 cơ sở tại: North, Lakeshore và Orangeville. Các khoá học của trường mang tính thực tiễn cao, giúp sinh viên thích nghi nhanh với công việc sau khi ra trường. 90% các ngành học tại cao đẳng Humber đều có chương trình thực tập. 94% nhà tuyển dụng hài lòng với sinh viên tốt nghiệp từ Humber (kết quả từ Key Performance Indictor Survey) và 82,8% sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Cao đẳng George Brown

Tư vấn với đại diện trường vào lúc 9h, (thứ Bảy), ngày 22/10.

Là trường cao đẳng tại khu vực Greater Toronto, George Brown có mối quan hệ chặt chẽ với các ngành công nghiệp. Trường trang bị cho sinh viên tốt nghiệp những kiến thức, kỹ năng tốt nhất để kiếm được việc làm mong muốn.

Toạ lạc tại 3 cơ sở: St James, Casa Loma, và Waterfront, đây đều là nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty lớn tại Canada như GM, Ford, IBM, TD Bank.... Sinh viên dễ dàng tiếp cận các nhà tuyển dụng này trong quá trình học cũng như thực tập.

Cao đẳnng Centennial

Tư vấn với đại diện trường vào lúc 10h (thứ Ba), ngày 18/10.

Cao đẳng Centennial tọa lạc thành phố Toronto, thủ phủ của bang Ontario, nơi tập trung những trung tâm thương mại, tài chính và công nghiệp lớn.

Trường có 6 cơ sở: Ashtonbee, Eglinton Learning Site, Morningside, Pickering Learning Site, Progress và Story Arts Center. Là nơi được nhiều sinh viên quốc tế lựa chọn, trường có mối quan hệ rộng lớn với các trường đại học đối tác và nhiều nhà tuyển dụng giúp sinh viên có nhiều điều kiện thực tập và đi làm sau tốt nghiệp.

Cao đẳng Seneca

Tư vấn với đại diện trường lúc 15h, ngày 17/10.

Seneca college thành lập năm 1967 tại thành phố Ontario. Chương trình đào tạo đa dạng là điểm mạnh của Seneca với hơn 150 ngành cho tất cả các chương trình. Khi hoàn thành các khóa học tại Seneca, sinh viên dễ dàng chuyển tiếp lên chương trình đại học hay thạc sĩ tại Đại học York danh tiếng.

