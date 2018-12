Chuyện lay động trái tim về tình thầy trò năm 2016

1. Cô giáo mầm non cứu trẻ trong lũ

Người dân giải cứu trẻ mầm non, giáo viên ra khỏi vùng lũ. Ảnh: A.X

Ngày 13/12, 20 học sinh bị kẹt cùng 4 cô giáo trong lớp tại trường mẫu giáo An Hiệp (Tuy An, Phú Yên) khi lũ dâng cao do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Các cô giáo cho học sinh đu lên cửa sổ, một số ngồi lên nóc tủ hồ sơ, số khác đu trên vai cô. Đến lúc mỏi quá, một số em rơi xuống nước, được cô kịp thời cứu.

"Trong hai tiếng chống chọi với lũ dữ chờ người đến cứu, có lúc tôi đã nghĩ tới điều xấu nhất khi các cháu khóc lóc thảm thiết, các cô cũng khóc, nhưng rất may tất cả đã vững vàng", nữ hiệu trưởng Võ Thị Thu Sương nhớ lại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư khen các cô giáo về hành động này, trong thư có đoạn: "Thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo thà cô chết chứ không để trò chết".

2. Thầy giáo bị kỷ luật được học trò viết thư động viên

Thầy giáo Lâm Minh Hào (trường Tiểu học và THCS Bến Ván, Thừa Thiên Huế) đã đánh 6 học sinh vì nóng giận trước hành động ngỗ nghịch của các em. Sau khi biết học sinh bị bầm tím vùng mông và đùi, thầy đến nhà từng em xin lỗi, bày tỏ sự hối hận. Tuy nhiên, thầy vẫn phải chịu sự cảnh cáo từ phía nhà trường, bị cho thôi làm giáo viên chủ nhiệm.

Một học sinh giấu tên đã viết thư động viên khi thầy bị kỷ luật. "Em rất buồn vì những học trò của trường không tôn trọng và không yêu thương thầy cô. Nhưng thầy ơi mọi việc rồi sẽ qua. Sau cơn mưa trời lại tạnh. Còn có những người thân bên cạnh, sẽ có những học trò ngoan ngoãn, biết yêu thương và tôn trọng thầy... Đừng buồn nữa thầy ơi... Thầy ơi cố lên... Thầy ơi cố lên", học sinh này viết trong thư.

3. Học sinh lớp 2 dặn cô hiệu trưởng "ngoan, đừng khóc"

Trước khi chuyển trường, bé Nguyễn Ngọc Hân (lớp 2) viết thư cho cô Lý Thị Mỹ Phượng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi (quận 12, TP HCM), dặn cô "Nhớ con cô đừng khóc nhé! Cô ngoan đi. Con lúc nào cũng nhớ cô lắm". Tình cảm hồn nhiên trong bức thư của bé khiến cộng đồng ấn tượng.

4. Đơn xin thôi học của nam sinh lớp 7 gây xúc động

Nhà hết gạo, bố mắc bệnh hiểm nghèo, Quách Văn Trúc, nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa đành bỏ dở việc học để ở nhà phụ giúp gia đình. Đơn xin thôi học của Trúc khiến cộng đồng rơi nước mắt với những lời dặn dò bạn bè ở lớp phấn đấu học tập, không xúc phạm nhân viên trong trường, giữ gìn đồ dùng học tập, quý trọng nhau và biết chào hỏi thầy cô giáo.

Trúc cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên và nhà trường vì đã dạy dỗ mình, dù hoàn cảnh khó khăn khiến em không thể tiếp tục theo đuổi con đường học tập.

5. 400 học sinh đứng hát trước nhà thầy giáo bị ung thư

10 câu chuyện xúc động về tình thầy trò năm 2016 Ben Ellis, giáo viên Học viện Christ Presbyterian, một trường thánh ở Nashville, Mỹ mắc bệnh ung thư và phải ở nhà dưỡng sức. Hơn 400 học sinh và một số giáo viên đã cùng đứng trước sân cỏ nhà thầy để hát thánh ca. Tuy người thầy đáng kính qua đời sau đó chỉ một ngày, nhưng hành động nhân văn này vẫn như một phép màu lay động trái tim hàng triệu người. 6. Cô giáo hiến thận cho học sinh Cô giáo hiến thận cho học sinh Lyla, 4 tuổi ở Mỹ bị suy thận, trải qua 9 tháng điều trị nhưng chỉ còn cách thay thận mới có thể tiếp tục sống. Cô Beth Carreyn, giáo viên của Lyla quyết định hiến thận cho em sau khi xác định được mình là người phù hợp. Video quay cảnh cô gây bất ngờ cho mẹ Lyla với món quà là tờ giấy có dòng chữ “Hiện tại, có lẽ tôi chỉ là giáo viên của Lyla. Nhưng sớm thôi, một phần nhỏ bé của tôi sẽ ở cùng Lyla mãi mãi. Tôi là người hiến thận cho Lyla”. 7. Giảng viên vừa dạy vừa bế con cho sinh viên

Giáo sư Josie Ryan, giảng viên Toán của Đại học Lander (Greenwood, Nam Carolina, Mỹ) sát cánh với Saral Thompson ngay từ khi nữ sinh này mang thai. Không chỉ tìm cách đảm bảo cho Saral không bỏ học, Ryan còn cho phép Saral mang con đến lớp, nhắc cô cho con bú tại phòng y tế của trường.

Giáo sư thậm chí vừa bế con của sinh viên vừa giảng bài từ khi em bé mới được 3 tuần tuổi.

8. Học sinh khóc khi nghe lời cảm ơn của giáo viên

Lời cảm ơn học sinh của giáo viên trường học Mỹ gây sốt

Thầy cô giáo ở trường trung học Oak Park thuộc thành phố Kancas (Missouri, Mỹ) thực hiện một video gây bão cộng đồng với hơn 8 triệu lượt xem chỉ sau một ngày. Cô giáo Jamie McSparin thách thức mỗi đồng nghiệp nói với một học sinh rằng em ấy đã truyền cảm hứng cho mình khi đến trường.

Tất cả học sinh được gọi ra đều bất ngờ, thậm chí rơi nước mắt vì xúc động. Cộng đồng cho rằng lời cảm ơn và khích lệ đúng lúc của giáo viên có thể thay đổi cuộc đời một con người.

9. Hàng trăm nam sinh nhảy truyền thống tiễn thầy về hưu

Điệu nhảy tiễn thầy về hưu của hàng trăm nam sinh New Zealand

Ngày về hưu của thầy John Adams sau 30 năm công tác tại trường nam sinh phía Bắc Palmerston (New Zealand) trở nên vô cùng đáng nhớ với màn nhảy haka truyền thống của hàng trăm học sinh. Điệu nhảy với các động tác tụng kinh, dậm chân, đập ngực là lời tạm biệt thể hiện sự tôn kính với những đóng góp trong sự nghiệp của thầy Adams. Trước đó, các nam sinh từng biểu diễn điệu nhảy maori tại đám tang của một thầy giáo vào năm ngoái.

10. Hơn 700 học sinh xếp hàng tạm biệt thầy về hưu

Hàng trăm học sinh xếp hàng vỗ tay cảm ơn thầy

Ngày cuối cùng ở trường của thầy giáo thể dục Alain Donnat (trường Paul-Fort, Pháp) cũng diễn ra ấn tượng với hai hàng dài học sinh vỗ tay, reo hò tặng quà tạm biệt. Hơn 700 học sinh đã bí mật chuẩn bị màn tạm biệt trước hai ngày để tạo bất ngờ cho thầy Donnat. Thầy giáo 64 tuổi này đã khóc trong hạnh phúc ở khoảnh khắc cuối sự nghiệp của mình.

