Thủ tướng gửi thư khen cô giáo cứu học sinh trong lũ

Bức thư của Thủ tướng có đoạn: "Tôi rất xúc động biết tin ngày 13/12 với lòng dũng cảm, trách nhiệm và tình người sâu sắc, các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp và người dân địa phương đã cứu giúp, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho học sinh khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng. Thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo thà cô chết chứ không để trò chết".

Gửi lời khen ngợi các cô giáo trường An Hiệp và người dân địa phương đã tham gia cứu các cháu, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương vùng lũ khẩn trương có biện pháp khắc phục thiệt hại, sớm ổn định việc học tập cho học sinh, trong đó có Trường mầm non An Hiệp.

Người dân xã An Hiệp giải cứu trẻ mầm non trong cơn lũ ngày 13/12. Ảnh: A.X

Trước đó ngày 13/12, hàng chục trẻ ở xã An Hiệp được phụ huynh đưa đến trường mầm non trong lúc ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trời mưa giông. Một lúc sau, lũ dâng cao, trường ngập đến một mét khiến 4 giáo viên và 20 học sinh bị kẹt trong lớp. Các cô đã cho học sinh đu lên cửa sổ phòng học, ngồi lên nóc tủ hồ sơ, bảo vệ an toàn cho cả cô và trò.

Xuân Hoa

