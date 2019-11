Chi phí sinh hoạt tại New Zealand của du học sinh

Tại New Zealand, du học sinh phải trả 1.489 NZD (khoảng 22 triệu đồng) để thuê căn hộ ở trung tâm thành phố, 176 NZD chi phí tiện ích trong một tháng.

Dữ liệu về sinh hoạt phí của du học sinh tại New Zealand được trang Numbeo thu thập trên 1.146 người đóng góp trong 18 tháng, công bố vào đầu tháng 11.

Bảng dưới đây cung cấp thông tin về giá của một số hoạt động chính khi sinh sống tại New Zealand:

Sinh hoạt tại New Zealand Giá (Đơn vị: NZD) Thuê nhà Căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố (1 tháng) 1.489 Căn hộ 1 phòng ngủ ở ngoại ô (1 tháng) 1.203 Căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm thành phố (1 tháng) 2.386 Căn hộ 3 phòng ngủ ở ngoại ô (1 tháng) 2.005 Nhà hàng Bữa ăn cho 2 người mức trung bình 87 Bữa ăn cho một người mức rẻ 18 Café (cốc) 5 Siêu thị Sữa (1 lít) 2,69 Bánh mì (500 gram) 2,3 Gạo (1 kg) 2,81 Trứng (12 quả) 4,9 Thịt gà (1 kg) 12,3 Thịt bò (1 kg) 17,45 Táo (1 kg) 3,58 Cam (1 kg) 3,72 Cà chua (1 kg) 5,12 Nước lọc (1,5 lít) 1,89 Di chuyển Vé xe bus một chiều 3,35 Vé xe bus tháng 150 Taxi (giá 1km) 2,98 Xăng (1 lít) 2,19 Tiện ích Điện, máy sưởi, gas... cho một căn hộ 85 m2 (1 tháng) 176,19 Cước điện thoại (1 phút) 0,46 Internet (1 tháng) 83,88 Giải trí Xem phim (1 vé) 16 Gym (1 tháng) 58,13

Theo Numbeo, hàng tháng, du học sinh phải chi trả nhiều nhất cho việc mua sắm thực phẩm, chiếm 32,1% tổng số tiền phải chi, kế đó là tiền thuê nhà (28,4%) và đi nhà hàng (13,6). Tiền mua quần áo và chi phí vui chơi, giải trí chiếm ít nhất, lần lượt là 2,6 và 4,5%.

Trang này nhận định, sinh hoạt phí tại New Zealand không quá cao so với môi trường sống và chất lượng giáo dục mà đất nước này mang lại.

Thành phố Auckland, New Zealand nhìn từ núi Eden. Ảnh: Shutterstock

Một số cách tiết kiệm chi phí khi du học New Zealand

Để tiết kiệm chi phí trong quãng thời gian du học New Zealand, du học sinh có thể làm thêm với thời gian 20 tiếng một tuần, thu nhập khoảng 15 NZD một giờ.

Ngoài ra, ở các thị trấn, mỗi tuần sẽ có ít nhất một phiên chợ. Mua đồ tại đây sẽ giúp sinh viên tiết kiệm được khoản chi phí tương đối so với việc mua trong siêu thị. Bạn cũng nên mua những thực phẩm được trồng tại New Zealand, "mùa nào thức nấy" sẽ rẻ hơn so với đồ nhập khẩu và trái mùa.

Ở xứ sở Kiwi, du học sinh có thể tìm đến những cửa hàng bán đồ cũ (second hand) với chất lượng tương đối tốt và rẻ hơn nhiều so với đồ mới.

Nếu ở gần trường, thay vì sử dụng xe bus hay các phương tiện công cộng, bạn có thể lựa chọn giải pháp đi bộ hoặc sử dụng xe đạp.

Thanh Hằng (Theo Numbeo)