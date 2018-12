Cậu bé nghèo đáng thương xóm tôi

Cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm' / Thể lệ cuộc thi 'Học bổng Đèn Đom Đóm'

Khi tôi viết những dòng này, ba em Đặng Tấn Phát có lẽ vẫn còn đang bốc xếp ở tận Trà Vinh xa xôi. Bôn ba tận xứ người, có khi 2-3 tháng mới về một lần, tuy có vất vả nhưng tiền kiếm được có thể nuôi sống được đứa con nhỏ côi cút ở nhà, nên anh cũng cam lòng.

Em Phát là con một trong gia đình, nhưng đau đớn thay, em mắc tật não chậm phát triển, nên dù đã vào lớp 1 được một năm, em không theo kịp chương trình học và bị lưu ban. Sức khỏe yếu, hay bị bệnh, lại học kém, tuy vậy, Phát vẫn rất thích đi học, nhất quyết không chịu nghỉ.

Mẹ bỏ đi từ năm em một tuổi, hiện em ở với ông bà nội. Toàn bộ tiền ăn uống, sinh hoạt, học hành của em đều do ba em chu cấp nên gánh nặng tài chính là rất lớn. Có rất nhiều số phận quá đáng thương trong cuộc đời này, nhưng biết cố gắng vươn lên và không bỏ cuộc, thì cậu nhóc lớp 1 này hơn hẳn nhiều người.

Hỏi em có ước mơ gì khi lớn lên, em trả lời ngay không do dự: "Em mơ làm chú công an". Cầu mong những ước mơ của em sẽ trở thành sự thật. Mong em luôn an vui.

Diễm Trang