Cách chi trả học phí như công dân Mỹ

Ngoài ra, theo đạo luật giáo dục số 51.968 của Mỹ, tất cả đại học bang Texas đều miễn giảm tối thiểu 24/30 tín chỉ năm nhất cho những học sinh có bằng tốt nghiệp tú tài quốc tế (International Baccalaureate). Điều này giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và chi phí của gần một năm đại học; hay Đại học California, Stanford, MIT.. miễn giảm 15-20 trên 30 tín chỉ cho học sinh IB. Thông tin về số lượng tín chỉ miễn giảm cho học sinh IB dễ dàng tìm thấy trên website của trường đại học.

Do đó, có nhiều cơ hội đầu tư cho giáo dục chất lượng cao và tiết kiệm ở bang Texas cho học sinh quốc tế.

The Village School - trường tư thục nội trú đào tào Tú tài Quốc tế

Trường tọa lạc tại Houston - thành phố đáng sống nhất nước Mỹ (theo U-Haul International) và cũng là nơi tọa lạc của Trung tâm Y khoa Texas (Texas Medical Center) lớn nhất thế giới. Trường rộng hơn 11 hecta, đào tạo 1.702 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Trường có thế mạnh đối với các môn học về STEM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Math - Toán).

The Village là một trong số 946 trường tại Mỹ được cấp phép dạy IB. Các đại học hàng đầu trên thế giới công nhận và đánh giá tỷ lệ học sinh có bằng IB trúng tuyển và học tập thành công cao hơn so với các chương trình phổ thông khác. The Village giảng dạy và đào tạo chương trình trung học phổ thông Mỹ, các khóa học tú tài quốc tế (IB) và bằng tú tài quốc tế (IB Diploma).

Chương trình tú tài quốc tế (IB) là một chương trình giáo dục được quốc tế công nhận có 6 nhóm môn học gồm ngôn ngữ và văn học, ngôn ngữ thứ hai, cá nhân và xã hội, khoa học, toán học, nghệ thuật. Mỗi nhóm có nhiều môn khác nhau cho phép học sinh đưa ra lựa chọn. Mỗi học sinh cần học ít nhất 3 môn ở trình độ cao (Higher level) và những môn còn lại ở trình độ chuẩn (Standard Level).

Chương trình Tú tài quốc tế yêu cầu tất cả học viên tham gia khóa học Theory of Knowledge kéo dài 100 giờ, hoàn thành bài luận văn chuyên sâu Extended Essay với chủ đề tự chọn dài 4.000 từ. Ngoài ra, để đạt tiêu chuẩn nhận bằng IB, học sinh phải tham gia khóa Creativity, Action and Service - chương trình ngoại khóa với các công việc hỗ trợ cộng đồng, thể thao và hoạt động sáng tạo.

Lợi thế khi là thành viên của The Village

Nhờ những mối quan hệ hợp tác của The Village, học sinh có cơ hội học tập kinh nghiệm và kiến thức thực tế từ các giáo sư khi họ đến thỉnh giảng tại trường. Đặc biệt là sự liên kết hợp tác với Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Học viện nghệ thuật Julliard tại New York và Trường Kinh doanh Wharton trực thuộc Đại học Pennsylvania.

Ngoài ra, nhà trường luôn tiên phong trong những hoạt động phát triển kỹ năng sống cho học sinh thông qua chương trình thực tập ở các công ty và bệnh viện. Bệnh viện Nhi đồng Texas, Hãng luật Anderson, House Partners Architects hoặc chương trình đào tạo quản lý theo hướng kỹ thuật liên kết với Đại học Texas và hướng kinh doanh liên kết với Đại học Pennsylvania.

Ngoài giờ học các môn chính khóa, học sinh The Village còn được yêu cầu phát triển thể lực qua môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, tennis, gym; môn nghệ thuật phát triển năng khiếu như âm nhạc, hội họa, nhảy múa, lớp nhạc cụ, điêu khắc với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Mỗi học sinh đến học tập tại trường đều được cung cấp thiết bị học tập như Macbook và điện thoại di động, cùng với hướng dẫn sử dụng cụ thể để học sinh có thể tận dụng tối ưu tiện nghi trên cho học tập.

Vào những kỳ nghỉ lễ của Mỹ, học sinh The Village được tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng sống, khả năng lãnh đạo, hoạt động thiện nguyện, dự án phục vụ cộng đồng, chuyến thăm thực tế các trường đại học, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế ở nước ngoài như Thụy Sĩ, Mexico.

Trường có các khóa hỗ trợ tiếng Anh, SAT, ACT toàn diện cho học sinh quốc tế. Tất cả học sinh đều được quy định học tối thiểu hai giờ mỗi tối trong ký túc xá, những bạn có lực học trung bình sẽ được học thêm 4 buổi mỗi tuần với hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của thầy cô.

Vào 9h30 sáng Chủ nhật ngày 8/12, tại WorldLink Education, cô Amy DeBakey - Giám đốc Tuyển sinh quốc tế của trường The Village sẽ có buổi nói chuyện về chương trình Tú tài Quốc tế IB và phỏng vấn học bổng cho học sinh Việt Nam.

Đăng ký tham dự tại đây và đem theo kết quả học tập để được phỏng vấn tại hội thảo.

