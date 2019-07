Ba cách chinh phục học bổng toàn phần MBA của Mỹ

Điểm GMAT cao và bài luận ấn tượng sẽ giúp cho hồ sơ xin học bổng toàn phần của ứng viên trở nên nổi bật.

Trong khuôn khổ hội thảo du học Mỹ "You can do it" bậc sau đại học do USGuide tổ chức tại Hà Nội cuối tuần qua, các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm cá nhân trong việc giành học bổng toàn phần (full-ride scholarship) ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA).

Là dạng học bổng gồm 100% học phí, chi phí sinh hoạt hàng ngày (tiền ăn, ở, bảo hiểm y tế) và các khoản hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu, Full-ride thường chỉ đến ở đại học top đầu với số lượng hạn chế. Để tìm kiếm suất học bổng này, ứng viên phải chuẩn bị hồ sơ công phu, tạo ấn tượng với nhà tuyển chọn. Các diễn giả tại hội thảo sẽ nhập học bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại Mỹ vào tháng 9 tới đã nhấn mạnh một vài yếu tố cần làm nổi bật trong hồ sơ du học MBA.

Cải thiện điểm GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test) là kỳ thi nhằm đánh giá trình độ, khả năng của sinh viên để nộp đơn vào chương trình học thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Mỹ và một số nước nói tiếng Anh khác. GMAT đánh giá các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, toán định lượng, viết luận phân tích của người thi. Chứng chỉ GMAT có giá trị trong 5 năm và mỗi người chỉ được thi tối đa 8 lần GMAT trong đời.

Nằm trong top 12% người có điểm GMAT cao nhất thế giới (khoảng 700), anh Tô Hồng Sơn (học bổng MBA full-ride Viện đại học Ohio State) cho biết trước đây học Toán nên phần toán của GMAT anh làm nhanh và không bị sai sót. Bài thi GMAT đòi hỏi các bạn phải làm đúng và đúng liên tiếp các câu hỏi trong thời gian ngắn. Nếu làm sai câu dễ thì điểm có thể bị kéo xuống khá thấp.

Anh Sơn cho rằng để vượt qua kỳ thi GMAT với kết quả tốt, học viên phải mất trung bình từ 6 tháng đến một năm ôn tập.

Các chuyên gia tư vấn cho thí sinh về du học Mỹ bậc sau đại học. Ảnh: Thanh Hằng

Tạo ấn tượng trong bài luận

Dù đang tìm kiếm học bổng bậc cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ, việc tạo ấn tượng trong bài luận là luôn cần. Theo các diễn giả, điểm khác biệt của bài luận "săn" học bổng full-ride MBA là bên cạnh viết về bản thân thì cần liên hệ bức tranh tổng thể của đất nước. Nghĩa là bạn phải thể hiện sau khi kết thúc khóa học bậc thạc sĩ, tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh, bạn sẽ sử dụng kiến thức đó để giúp gì cho tình hình kinh tế hiện tại của địa phương hoặc của đất nước bạn.

Diễn giả Phạm Bích Ngọc (học bổng full-ride trường Emory University) chia sẻ, trong bài luận chị đã kể về những việc bản thân trải qua. Sinh ra và lớn lên ở vùng núi Sơn La, thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 97% kinh tế Việt Nam, lại từng làm việc tại một số công ty kiểm toán và ngân hàng, chị cảm thấy vẫn chưa hiểu tường tận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, làm như nào để cải thiện được tinh hình phát triển của doanh nghiệp Việt Nam.

"Tôi nhận thấy chương trình học MBA ngành tư vấn chiến lược phù hợp và thúc đẩy khả năng của bản thân một cách mạnh mẽ nhất", chị Ngọc kết luận.

Chị Ngọc cho rằng bài luận theo dạng kể chuyện thì cần liên kết logic và chặt chẽ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Người viết cần chỉ rõ quá khứ mình đã đạt được gì hoặc thiếu gì, tương lai mình muốn gì và đặt mục tiêu ra sao, từ đó hiện tại mình phải làm gì thì mới có thể thuyết phục được ban giám khảo.

Kết nối với cố vấn

Các diễn giả đều cho rằng nếu một giáo sư tên tuổi đồng ý trở thành cố vấn, viết thư giới thiệu thì 90% bạn trúng tuyển. Người cố vấn với kinh nghiệm và hiểu biết có thể cho bạn những lời khuyên có giá trị trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Có một số hội, nhóm trên Facebook của cựu sinh viên học MBA tại Mỹ, nơi ứng viên có thể học hỏi và tham khảo được rất nhiều kinh nghiệm của những người đi trước. Các diễn giả cũng lưu ý, bản thân ứng viên nên tìm hiểu trước mình muốn hỏi gì, sắp xếp lại những điều cần biết thành hệ thống trước khi liên lạc với cố vấn để tránh mất thời gian cho cả hai.

MBA là ngành phổ biến và được nhiều người theo học, do vậy số lượng đại học tại Mỹ giảng dạy MBA tương đối lớn. Để tránh rơi vào trạng thái mông lung trước rất nhiều thông tin và sự lựa chọn, việc có một cố vấn dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp người học có được sự lựa chọn rõ ràng, phù hợp với bản thân.

Thanh Hằng