10 ưu điểm của trường Flinders University, Australia

Flinders University là trường đại học thuộc top ba tại Nam Úc, có tổng chi phí du học rẻ, hơn 300 ngành học thiết thực. Sinh viên ra trường dễ kiếm việc làm ngay tại Australia. Sinh viên ra trường dễ kiếm việc làm ngay tại Australia và được xin định cư khi đủ điều kiện. Dưới đây là 10 ưu điểm giúp trường thu hút lượng sinh viên lớn mỗi năm.

Chất lượng đào tạo và thứ hạng cao: Trường đạt 5 sao về chất lượng đào tạo, đội ngũ nhân viên và tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp (The Good Universities Guide). Flinders University thuộc top 100 trường đại học hàng đầu thế giới dưới 50 năm tuổi (QS Rankings 2015); top 300 trường đại học tốt nhất thế giới (Times Higher Education 2015/16).

Chi phí rẻ: Flinders University tọa lạc tại thành phố Adelaide, Nam Úc an toàn, thân thiện. Chi phí sinh hoạt nơi đây thấp nhất so với các thủ phủ lục địa khác của Australia, thấp hơn Melbourne, Sydney 19%, thấp hơn 9% so với Perth và Brisbane.

Cơ hội thực tập với thời gian dài: Thời gian thực tập của các sinh viên lên đến 20 tuần và hầu hết các ngành học đều có thực tập. Khác với đại đa số các trường đại học khác, sinh viên Flinders không phải tự tìm nơi thực tập mà nhà trường sẽ tìm và sắp xếp cho sinh viên phỏng vấn với đơn vị nhận thực tập. Do đó, sinh viên sẽ có cả kỹ năng làm CV và kỹ năng phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

Ngay từ năm thứ hai hoặc năm thứ ba đại học, sinh viên đã có thể tham gia các khóa thực tập được thiết kế phù hợp để ứng dụng tất cả kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế. Đây là "điểm cộng" giúp nhiều bạn có được việc làm chính ngay sau khi tốt nghiệp. Sinh viên của trường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao bởi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Được cộng điểm: Sinh viên được cộng 5 điểm khi xin định cư nếu học và tốt nghiệp Đại học Flinders.

Flinders chú trọng các lĩnh vực đào tạo: Công nghệ thông tin, luật, y khoa... được trường đặc biệt quan tâm. Trường sử dụng các trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo. Flinders nổi bật về đào tạo các ngành khoa học sức khỏe, y khoa và ứng dụng công nghệ thông tin trong y học. Trường có trung tâm nghiên cứu y khoa ngay trong khuôn viên.

Khuôn viên rộng và đẹp: Trường cách trung tâm CBD Adelaide 20 phút và cách biển chỉ 10 phút, thuận tiện cho việc đi lại, vui chơi giải trí. Flinders cũng là trường đại học công lập tại Nam Úc có ký túc xá cho sinh viên ngay trong khuôn viên trường. Khuôn viên của trường giống như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các dịch vụ từ cửa hàng, bưu điện, ngân hàng, hiệu thuốc, trung tâm lữ hành, phòng nghe nhạc, trung tâm thể thao... Trường có xe buýt miễn phí cho sinh viên đi lại trong khuôn viên trường.

Sinh viên đa quốc gia: Trường hiện có 24.700 sinh viên. Trong đó, trường có hơn 4.500 sinh viên quốc tế đến từ 100 quốc gia. 93% sinh viên hài lòng với sự hỗ trợ của trường Flinders (theo ISB Survey).

Nhiều cơ hội làm thêm: Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ trong hai tuần trong khi học và làm toàn thời gian trong các kỳ nghỉ, lễ. Riêng sinh viên tiến sĩ thì không giới hạn thời gian làm việc.

Ở lại làm việc sau tốt nghiệp: Sinh viên của trường sẽ được phép ở lại làm việc tại Australia từ 2 đến 4 năm sau khi tốt nghiệp.

Học bổn​g: Trường dành15% học phí cho chương trình thạc sĩ các ngành kinh doanh, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính.

Trường Flinders đào tạo hơn 150 ngành học tại 4 khoa.

Flinders đào tạo các bậc học: tiếng Anh; dự bị đại học (8 - 12 tháng) liên thông lên năm thứ nhất đại học, dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên; cao đẳng (một năm, liên thông lên năm thứ hai đại học); cử nhân (3 - 4 năm) các chương trình bằng đơn và bằng kép; dự bị thạc sĩ (4 - 8 tháng); thạc sĩ (2 năm); tiến sĩ (3 - 4 năm).

Trường đào tạo hơn 150 ngành học tại 4 khoa bao gồm khoa y tế, điều dưỡng và khoa học sức khỏe; khoa giáo dục, nhân lực và luật; khoa khoa học và kỹ thuật; khoa khoa học xã hội và hành vi - trường Kinh doanh Flinders.

Các chuyên ngành đào tạo chính bao gồm kinh doanh, thương mại và quản trị; máy tính và toán học; kỹ thuật và thiết kế; nghệ thuật sáng tạo và media; xã hội và truyền thông; khoa học xã hội và nhân văn; giáo dục; quản lý công vàquan hệ quốc tế; y, điều dưỡng và khoa học sức khỏe; tâm lý học; khoa học và môi trường; công tác xã hội; luật và tội phạm học

