10 lợi thế khi du học New Zealand

New Zeanland cho phép du học sinh ở lại làm việc 1-3 năm sau khi tốt nghiệp, chính sách visa cởi mở, chất lượng giáo dục top toàn cầu...

New Zealand đã vượt qua Anh, Australia, Mỹ, Canada để vươn lên top 10 quốc gia tiến bộ xã hội nhất 2018 theo kết quả điều tra của Tổ chức phi lợi nhuận Social Progress Imperative. Quốc gia này được xếp hạng cao ở nhiều tiêu chí: quyền con người, quyền tự do và lựa chọn cá nhân, tiếp cận giáo dục...

10 lợi thế du học New Zealand

- Cho phép ở lại làm việc 1-3 năm sau khi học xong theo các tiêu chí rõ ràng và chi tiết;

- Cho phép sinh viên PhD trả học phí theo mức sinh viên New Zealand, chỉ 7.000- 11.000 NZD/năm;

- Cấp visa làm việc cho chồng hoặc vợ đi theo du học sinh - người này được phép làm việc toàn thời gian (đáp ứng điều kiện cụ thể của Sở di trú New Zealand);

- Người đi theo được cấp visa làm việc - có thể bảo lãnh người đi học và con cái, định cư tại New Zealand khi đủ điều kiện;

- Cho phép con cái của sinh viên PhD hoặc con cái của người đi theo nhưng có visa làm việc được học lớp 1- lớp 13 miễn phí;

- New Zealand là một trong 3 quốc gia nói tiếng Anh cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc lâu (1-3 năm) và định cư khi đủ điều kiện;

- Chính sách visa cởi mở, thân thiện, minh bạch;

- Chất lượng giáo dục top toàn cầu;

- Môi trường học tập chuyên nghiệp và thân thiện;

- Cơ hội việc làm, du học, trải nghiệm.

Học sinh, sinh viên đăng ký du học New Zealand qua công ty tư vấn du học Đức Anh trong tháng 5 sẽ được tặng phí visa. Đăng ký qua hotline: 09887 09698, 0983760440, email:duhoc@ducanh.edu.vn

Văn phòng Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229; TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tel: 028 3929 3995

New Zealand là một trong 3 quốc gia nói tiếng Anh cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc lâu (1-3 năm).

Nền giáo dục New Zealand

Phổ thông - 13 năm học (5 tuổi - 17 tuổi): có trên 2500 trường nhận sinh viên quốc tế, bao gồm các trường công lập, tư thục, nam sinh, nữ sinh;

Học viện Kỹ nghệ - đào tạo chứng chỉ, cao đẳng, cử nhân, chứng chỉ/bằng sau đại học, thạc sĩ: có 16 trường học viện kỹ nghệ công lập và hàng trăm trường tư thục chất lượng cao, đa ngành giúp học sinh dễ dàng lựa chọn trường phù hợp;

Đại học - đào tạo dự bị, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ: có 8 trường đại học công lập đều thuộc top 3% trường tốt nhất thế giới, đào tạo đa ngành.

Học bổng

- Thông tin cập nhật nhật về học bổng du học New Zealand;

- Các học bổng này trị giá từ 10 đến 100% học phí, dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên khác nhau.

Hồ sơ xin học/ xin học bổng

Liên hệ Công ty Đức Anh để có thông tin chi tiết về hồ sơ. Yêu cầu chung:

- Bằng và bảng điểm/ học bạ đã có;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp (nếu chưa có bằng);

- Chứng chỉ tiếng Anh, nếu đã có;

- Bằng khen, giấy khen và các thành tích khác - nếu nhắm học bổng.

- Hộ chiếu, trang có ảnh và chữ ký;

- CV.

Hỗ trợ từ Công ty Đức Anh

Là đơn vị đạt giải "Top Performing Agent" của Trade New Zealand, Đại sứ quán New Zealand, Công ty Đức Anh hỗ trợ du học sinh:

- Tư vấn chọn trường/ ngành;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi;

- Sắp xếp nhà ở, đi lại;

- Đón tại sân bay;

- Bố mẹ đi bảo trợ con cái;

- Bố mẹ thăm con cái và các vấn đề khác.

Chia sẻ của học sinh công ty Đức Anh

Vương Ngân Giang tốt nghiệp Auckland Girls Grammar School và giành học bổng 100% của Đại học Melbourne - Top 50 thế giới.

Vương Ngân Giang là cựu học sinh trường Quốc tế Nam Sài Gòn. Giang bắt đầu du học New Zealand từ tháng 7/2015 tại trường Auckland Girls Grammar School. Tại đây, nữ sinh tiếp tục duy trì thành tích học tập xuất sắc với việc đạt nhiều danh hiệu như Học sinh xuất sắc nhất toàn trường (Dux 2016), giải học sinh xuất sắc 4 môn học (Kinh tế, Tiếng Anh, Vi tính, Tiếng Trung Quốc), Giải nhất về môn Kinh doanh.

Em còn nhận được nhiều lời ngợi khen và đánh giá cao từ Hiệu trưởng của trường - Cô Liz Thompson: "Đó là một cô gái trẻ gây ấn tượng sâu sắc với tôi và chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ làm rạng danh tên tuổi ngôi trường Auckland Girls Grammar School với những thành công mà cô ấy có được trong tương lai". Sau khi tốt nghiệp Phổ thông tại New Zealand, Ngân Giang đã giành được học bổng 100% của Đại học Melbourne danh giá.

Ngân Giang và các giáo viên trường AGGS trong ngày nhận giải Dux 2016.

Nguyễn Đặng Ngọc Mai - đang học Cử nhân Quản trị Du lịch khách sạn nhà hàng tại trường Auckland Institute of Studies, New Zealand.

Ngọc Mai là con gái út trong gia đình có hai anh em tại Hải Phòng. Nguyễn Đặng Ngọc Quý, anh trai của Ngọc Mai đã đi du học New Zealand qua công ty tư vấn du học Đức Anh. Kết thúc khóa cao đẳng nâng cao, Quý xin được việc làm và ngay lập tức đủ điều kiện định cư tại New Zealand. Sau khi định cư, Quý tiếp tục đi làm và sau đó quay trở lại học tiếp, hiện Quý học Cử nhân Quản trị Du lịch khách sạn nhà hàng tại New Zealand.

Khi Quý ổn định cũng là lúc Ngọc Mai rời trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Điểm giỏi, tiếng Anh tốt, xinh xắn, vui vẻ, cô gái này có rất nhiều lựa chọn: Anh, Thụy Sỹ, Australia, New Zealand... Cuối cùng, theo gót anh trai, cô đã chọn New Zealand và bắt đầu với Queenstown Resort College và chọn theo ngành của anh: Quản trị Du lịch khách sạn nhà hàng. Hiện Ngọc Mai hoàn thành khóa cao đẳng tại đây và chuyển lên Auckland Institute of Studies để học tiếp chương trình cử nhân.

Ngọc Mai chụp ảnh tại thành phố Auckland, New Zealand.



Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, xin visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ: Công ty tư vấn du học Đức Anh - Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229 - TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, quận 1, Tel: 028 3929 3995 Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915 Email: duhoc@ducanh.edu.vn Website: ducanhduhoc.vn/ Đức Anh EduConnect: Tư vấn du học Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, các thị trường Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản; Tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS- TOEFL trong du học, việc làm, định cư; Đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam.

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)