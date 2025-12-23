Giành vé vào Đại học Cornell nhờ bài luận về chiếc quần dài

Bài luận về việc mặc quần dài suốt 9 năm để che khiếm khuyết đôi chân là điểm nhấn giúp Minh Nghĩa giành suất vào Đại học Cornell – một trong 8 trường Ivy League của Mỹ.

Lưu Tiến Minh Nghĩa, học sinh lớp 12 trường quốc tế True North, Hà Nội, nhận tin trúng tuyển kỳ sớm vào Đại học Cornell hôm 19/12. Ngôi trường Ivy League hiện xếp hạng 12 ở Mỹ, theo US.News.

"Mình biết nhiều bạn rất mạnh, có cả kinh nghiệm nghiên cứu, nên không kỳ vọng nhiều. Không ngờ mình lại trúng tuyển", Nghĩa nói.

Theo Crimson Education, tỷ lệ trúng tuyển vào Đại học Cornell những năm gần đây dao động 7-10%, trong khoảng 65.000-70.000 đơn đăng ký. Tỷ lệ đỗ kỳ sớm của năm nay chưa được công bố, còn năm ngoái là hơn 18%, theo trang IvyWise.

Lưu Tiến Minh Nghĩa. Ảnh: Gia đình cung cấp

Nghĩa đã nghĩ về con đường du học từ sớm, khi nhiều người thân trong nhà lần lượt tới những vùng đất mới để học tập. Những chuyến du lịch cùng gia đình cũng khiến nam sinh thấy du học là cơ hội để tiếp xúc nhiều kiến thức mới, về các nền văn hóa khác nhau.

Cuối lớp 10, Nghĩa bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ này, tập trung ôn luyện các bài thi chuẩn hóa và môn AP (môn học nâng cao ở Mỹ).

Thời gian đầu, vì chưa quen tự học, cấu trúc bài thi lạ và khả năng tiếng Anh còn hạn chế, Nghĩa chật vật. Nam sinh kiên trì tự luyện đề mỗi ngày, song song luyện tiếng Anh với thầy cô ở trường, cuối cùng đạt 1560 SAT và 8.0 IELTS sau khoảng một năm.

Lớp 11 là năm học mà Nghĩa dồn nhiều sức cho thi cử nhất. Việc ôn 6 môn AP khiến nam sinh căng thẳng cao độ. Nghĩa học xuyên suốt từ sáng tới tối, có hôm thức từ 4h30 để luyện đề. Đổi lại, nam sinh nhìn nhận đây vừa là lợi thế trong hồ sơ ứng tuyển, vừa giúp được miễn một số tín chỉ khi vào đại học.

Song song, Nghĩa tham gia và phát triển nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường. Nổi bật trong đó là Zero Waste - dự án an toàn thực phẩm và giảm lãng phí thực phẩm.

Khi đến trường, hay khi dự một trại hè ở Sa Pa, Nghĩa để ý thấy nhiều bạn để lại đồ thừa sau khi dùng bữa. Nam sinh nghĩ về những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, phải đi xin ăn mà mình đã gặp.

"Mình tự hỏi tại sao có người không có gì ăn, nhưng vẫn có quá nhiều đồ ăn bị vứt bỏ như vậy. Mình cảm thấy cần làm gì đó để mọi người nhận thức rõ hơn về vấn đề này", Nghĩa nói.

Nghĩa bắt đầu làm truyền thông để khuyến khích các bạn cùng trường giảm thức ăn thừa. Nghĩa kết nối với một doanh nghiệp thực phẩm ở Hà Nội, tổ chức các đợt quyên góp những đồ còn ăn được ở trường, sau đó gom lại và chuyển cho các tổ chức từ thiện.

Nghĩa còn cùng các bạn dùng đồ ăn thừa để trồng trọt trong vườn trường. Ý tưởng này đã góp phần đưa trường True North vào vòng cuối của Zayed Sustainability - giải thưởng do chính phủ UAE sáng lập, nhằm tôn vinh các giải pháp sáng tạo trong việc giải quyết thách thức về phát triển bền vững.

Ngoài ra, Nghĩa là thủ lĩnh Iron Teen - câu lạc bộ chạy ở trường. Nam sinh được các thầy cô hướng dẫn không chỉ về kỹ thuật, mà còn là cách lãnh đạo, đưa ra quyết định trong tình huống ngặt nghèo,...

Nghĩa nhớ mãi một giải chạy ở Hà Nội, cả đội lo lắng vì có thể phải dừng chạy do thất lạc bib. Nghĩa quyết định xin phép ban tổ chức cho cả đội chạy trước, tìm bib sau. Kết quả là tất cả về đích cùng nhau, bib cũng được tìm thấy.

Nghĩa nhìn nhận tất cả việc mình làm xuất phát từ mong muốn đóng góp cho cộng đồng học sinh ở trường, hoặc giải quyết vấn đề nào đó. Chỉ đến khi chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, Nghĩa mới nhận ra chúng lại trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Những trải nghiệm trên là cảm hứng để Nghĩa viết hai bài luận phụ nộp cho trường Cornell. Trong bài đầu, nam sinh nói sự chỉ bảo sát sao của các thầy cô ở Iron Teen truyền lửa cho em làm điều tương tự với các thành viên trong câu lạc bộ.

Còn ở bài thứ hai, Nghĩa kể về những em bé nghèo ở Sa Pa, kết nối với mong muốn học ngành Khoa học thực phẩm, để có thể tạo ra những món ăn vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa có chi phí phù hợp.

Phần "khó nhằn" nhất là viết bài luận chính. Nam sinh kể gần như chỉ mặc quần dài trong suốt 9 năm đầu đi học, vì muốn giấu những vết sẹo do bệnh ngoài da để lại trên chân khi còn nhỏ.

"Cho tới một ngày, khi chuyển qua mặc quần ngắn, mình nhận ra người duy nhất thật sự soi xét những vết sẹo đó chính là mình", Nghĩa chia sẻ. Nam sinh ví chiếc quần dài như rào cản đã ngăn em chấp nhận bản thân. Dần dần, Nghĩa học cách từ bỏ nó lẫn sự tự ti, nhìn nhận những vết sẹo ấy là một phần nhận dạng của chính mình.

Nghĩa đánh giá bài luận của mình không có câu chuyện cao siêu, nhưng cho hội đồng tuyển sinh thấy được mình là ai. Ý tưởng gốc đến rất nhanh, nhưng mất nhiều thời gian do phải trau chuốt bố cục và từ ngữ. Để bài hoàn hảo nhất có thể, nam sinh tìm tới các thầy cô trong trường để nhờ hỗ trợ, kể cả vào những ngày nghỉ.

Nghĩa (phải) trong một giải chạy. Ảnh: Gia đình cung cấp

Thầy Edward Oh - Phó hiệu trưởng, trường Trung học Quốc tế của True North, nhận định hành trình của Nghĩa là nguồn cảm hứng cho học sinh toàn trường. Ông tự hào về vai trò thủ lĩnh của cậu học trò trong các hoạt động cộng đồng, từ chăm sóc khu vườn chung cho tới khích lệ các bạn học tập và hoạt động thể thao.

"Nghĩa đã trưởng thành vượt bậc về mọi mặt - từ thể chất, tư duy tới tâm hồn. Cả trường đang rất mong chờ được thấy cách Nghĩa biến niềm đam mê khoa học thành những "nguồn dinh dưỡng" quý giá cho thế giới này trong tương lai", ông nói.

Nhìn lại, Nghĩa tâm đắc vì đã trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn, có thể chủ động tạo cơ hội, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho người khác để cùng đóng góp cho cộng đồng. Sắp tới, Nghĩa dự định cải tiến vườn rau ở trường, xây dựng hệ thống thủy canh nếu có thể.

Khi vào đại học, nam sinh mong muốn có thêm các cơ hội thực tập hoặc nghiên cứu để tiếp tục phát triển kiến thức và kỹ năng.

"Mình phải chủ động tìm cơ hội, tận dụng những kinh nghiệm đã có để giúp đỡ mọi người cũng như hoàn thành tốt công việc trong tương lai", Nghĩa tâm niệm.

Khánh Linh