Giành suất thực tập ở loạt 'ông lớn' công nghệ nhờ chủ động

Vượt qua sự tự ti, ngại chia sẻ, Thùy Linh chủ động kết nối với hàng nghìn người, gửi đi 300-500 bộ hồ sơ, giành suất thực tập ở nhiều "ông lớn" công nghệ như Meta, Microsoft, Amazon...

Tháng 12 này, Phan Thùy Linh, 22 tuổi, tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Gettysburg, bang Pennsylvania, Mỹ, sau 3 năm rưỡi. Nữ sinh đã được một startup công nghệ tại San Francisco nhận vào làm chính thức, và đang chờ phản hồi từ nhiều nơi khác.

Trước đó, Linh từng là thực tập sinh phát triển phần mềm tại Expedia - tập đoàn sở hữu các nền tảng dịch vụ du lịch như Hotels, Trivago, và Uber, công ty công nghệ vận tải lớn nhất thế giới.

Từ tháng 8 năm ngoái tới nay, Linh nhận thư trúng tuyển vị trí thực tập sinh tại 14 doanh nghiệp, trong đó có những tên tuổi như Microsoft, Meta, Amazon, LinkedIn và Mastercard.

Linh là cựu học sinh chuyên Toán, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM. Tốt nghiệp năm 2021, Linh băn khoăn vì không rõ mình thích gì, nên dành một năm đi làm thay vì vào đại học.

Thấy nhiều bạn bè chọn học marketing, Linh xin đi làm thêm về mảng này ở các công ty khởi nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học về tâm lý khách hàng và một số dự án của sinh viên.

Bước ngoặt tới khi những người bạn đang học Khoa học máy tính rủ Linh tham gia một hackathon - dạng sự kiện thi đấu lập trình, sáng tạo sản phẩm mới trong 2-4 ngày. Linh ngay lập tức cảm thấy hứng thú, say sưa tìm hiểu cách xây dựng và nguyên lý hoạt động đằng sau các trang web.

Nữ sinh cũng thấy có nhiều cơ hội mở mang khi gặp gỡ những anh chị từng du học. Song, thời điểm đó, hầu hết đại học lớn ở Mỹ đã dừng tuyển sinh. Không muốn bỏ lỡ thêm một năm, Linh nộp hồ sơ tới những trường còn mở đơn, "dù không nghĩ mình có thể tới Mỹ".

Cuối cùng, Linh trúng học bổng của Đại học Gettysburg - một ngôi trường nhỏ ở ngoại ô bang Pennsylvania, xếp hạng 58 trong nhóm đại học khai phóng ở Mỹ. Cô quyết định theo học, dù trường không được đánh giá cao về đào tạo Khoa học máy tính.

Bước vào năm học đầu, Linh vẫn mông lung, không biết ra trường mình sẽ làm gì. Linh tìm tới các hội, nhóm của du học sinh Việt, vừa hỏi bài, vừa xin lời khuyên. Qua năm đầu trải nghiệm các môn học, Linh tự tin hơn, xác định "cứ tiếp tục thử" và bắt đầu gửi hồ sơ xin thực tập.

Linh kể thị trường việc làm khó khăn, bản thân và bạn bè đều phải ứng tuyển 300-500 vị trí, đồng thời làm các bài kiểm tra ngắn về thuật toán. Nếu may mắn, một ứng viên thường nhận được 5-10 lời mời phỏng vấn trực tiếp của nhà tuyển dụng.

Những cuộc phỏng vấn đầu tiên cũng đến, nhưng Linh trượt hết. Tự nhủ "đã theo thì theo cho tới", nữ sinh tích cực chỉnh sửa hồ sơ, làm các dự án nhỏ và học thêm về thuật toán. Tới kỳ nghỉ đông, trong khi nhiều người đi du lịch, Linh chỉ ở nhà để luyện phần này. Linh còn tìm tới mentor (người hướng dẫn) để học cách trả lời phỏng vấn.

Linh sau đó vượt qua vòng phỏng vấn ở hai nơi và chọn Expedia, thực tập ở vị trí phát triển phần mềm. Công việc của nữ sinh là đẩy nhanh tốc độ truy xuất thông tin của nền tảng và bổ sung dữ liệu lịch sử dự án vào cơ sở dữ liệu lớn để phân tích.

Mùa hè năm ngoái, trong bối cảnh việc làm ngành công nghệ ở Mỹ ảm đạm, Linh vẫn trúng tuyển liên tiếp khi mới gửi đi khoảng 100 đơn. Song, nữ sinh kiên trì "rải" hồ sơ tiếp vì muốn hiểu thêm yêu cầu của thị trường. Cũng nhờ thế, những email báo đỗ dồn dập, đến từ Microsoft, Meta, Amazon và Uber.

Từ hành trình của mình, Linh thấy tâm đắc nhất là đã chủ động tìm kiếm cơ hội, dù "hướng nội và không giỏi nói chuyện".

Nữ sinh cho hay những công ty lớn có thể nhận hàng nghìn đơn cho một vị trí chỉ cần vài trăm người. Khi muốn ứng tuyển vào một công ty, Linh tìm cách kết nối với một nhân viên của họ qua nền tảng LinkedIn để xin referral - giới thiệu ứng viên nội bộ. Nữ sinh nhìn nhận đây là lợi thế bởi nó cho thấy hồ sơ đủ sức thuyết phục với những nhân viên đang làm việc, nên họ muốn giới thiệu với công ty.

Tới nay, Linh cho biết đã kết nối gần 5.000 người trên LinkedIn để nhờ hỗ trợ. Tỷ lệ chấp nhận lời mời và đồng ý giới thiệu là "rất thấp", nhưng nếu được đều dẫn đến cơ hội vào vòng phỏng vấn.

Ngoài ra, Linh thường xuyên tham gia các hội nghị về công nghệ, bởi có thể trực tiếp gặp các nhà tuyển dụng, kỹ sư hay cả nhà sáng lập của các công ty công nghệ. Linh thường chủ động bắt chuyện, bày tỏ hứng thú với công việc và trình bày các kỹ năng của bản thân.

Linh nhớ từng bay gần 6 tiếng sang California để tham dự một hội nghị như vậy. Nhờ đó, nữ sinh được Rippling - một công ty phần mềm - mời phỏng vấn ngay tại chỗ và giành suất thực tập chính thức.

Ngoài ra, Linh vẫn tìm cơ hội tham gia các đội thi hackathon để tăng kinh nghiệm. Thành tích nổi trội là Giải Tích hợp ứng dụng Azure tốt nhất trong một cuộc hackathon với hơn 3.000 thí sinh của Microsoft.

Anh Phạm Quang Vũ, kỹ sư phần mềm cấp cao tại Reddit, người hướng dẫn Linh từ ngày gửi những đơn xin thực tập đầu tiên, cũng đánh giá thành quả của Linh đến từ sự chủ động. Anh kể ban đầu, Linh rất rụt rè, tự ti, ngại chia sẻ về bản thân, nhưng nay không chỉ trong tìm việc, nữ sinh còn mạnh dạn chia sẻ các ý tưởng, hỗ trợ bạn bè, các em khóa dưới trong học tập, ứng tuyển.

Linh cho hay được truyền cảm hứng từ nhiều người chị đi trước, ngoài công việc còn dẫn lối, chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu cho cộng đồng. Vì thế, bên cạnh cố gắng ổn định công việc, nữ sinh mong muốn đóng góp cho cộng đồng Women in STEM (Phụ nữ trong ngành STEM) trong tương lai.

Với những bạn còn ngần ngại với Khoa học máy tính nói riêng và đang đi tìm định hướng nói chung, Linh cho rằng hãy cứ thử. Đa phần mọi người nghĩ phải thật giỏi toán mới theo được ngành, nhưng Linh cho rằng ngoài trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML) vẫn có những hướng không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng toán.

"Hãy cho bản thân thời gian và cơ hội để trải nghiệm thực tế thay vì tự chặn cơ hội của mình ngay từ đầu", Linh chia sẻ.

