Giảng viên HUTECH tích cực truyền lửa nghiên cứu khoa học

TS. Phùng Văn Phúc, giảng viên trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), quan niệm kiến thức quý nhất là cho đi, truyền lửa nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ.

Ông được công nhận nằm trong top 1% các nhà khoa học hàng đầu thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và Hàng không vũ trụ trong ba năm liên tiếp, đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Đến nay, thầy có ba năm gắn huy hiệu "Best Rising Stars of Science in the World"; 5 năm nằm trong top 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới; công bố hơn 70 công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI với những nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và Hàng không vũ trụ...

TS. Phùng Văn Phúc - giảng viên Khoa Xây dựng Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vốn xuất thân là kỹ sư nhưng không quen với môi trường gò bó, thầy Phúc rẽ hướng sang giảng viên đại học nhờ lời khuyên của một người thầy và bén duyên với công việc này. "Càng đi sâu vào con đường nghiên cứu và giảng dạy, tôi cảm thấy thật sự yêu thích, muốn gắn bó nhiều hơn", ông chia sẻ.

Thầy Phùng Văn Phúc tâm niệm, kiến thức là để cho đi. Bởi bản thân may mắn được tiếp nhận sớm hơn, thầy nhận thức được điều đó thật sự tốt và muốn hướng dẫn, truyền lại cho thế hệ trẻ. Theo ông, trong nghiên cứu khoa học, nếu như không có niềm đam mê, con đường này rất khó đi xa. Thành công chỉ là một phần nhỏ, quan trọng nhất là niềm vui, nhiệt huyết, khi giải được bài toán khó hay bài báo được chấp nhận đăng sau quá trình dài phản biện, khi bỏ ra nhiều công sức để đi đến kết quả cuối cùng.

"Tôi rất thích trao kiến thức cho người khác, mình hướng dẫn để họ phát triển, thậm chí làm những chuyện mình không làm được. Đó mới là thành công của mình", ông nhấn mạnh.

TS. Phúc luôn sống đúng với đam mê nghiên cứu và lan tỏa tình yêu nghiên cứu với thế hệ sau. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong hành trình theo đuổi nghiên cứu khoa học, đôi khi, ông phải làm việc đến 2, 3 giờ sáng. Tuy nhiên sau những nỗ lực đó, nam tiến sĩ thấy bản thân ngày một phát triển và đạt được thành quả. Hạnh phúc lớn nhất đối với thầy là lan tỏa đam mê và sự nhiệt huyết nghiên cứu đến các bạn học thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Những tin nhắn, email báo cho thầy biết các bạn nhận được học bổng nước ngoài là niềm vui không thể diễn tả bằng lời.

Với người thầy sinh năm 1986, được sống đúng với đam mê nghiên cứu, trao truyền kiến thức đến thế hệ trẻ là điều tự hào và hạnh phúc. Trong hành trình sự nghiệp tiếp theo, ông muốn tạo nên hệ sinh thái, cộng đồng sinh viên nhiệt huyết, đam mê nghiên cứu khoa học để đóng góp tích cực vào giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

TS. Phúc chia sẻ, trong quá trình giảng dạy, ông luôn thôi thúc sinh viên làm những điều mới để theo kịp xu hướng phát triển của thế giới. Như một vòng xoay, sau quá trình trao truyền là động lực để ông tiếp tục nghiên cứu, học hỏi để bản thân phát triển và tiếp tục truyền đạt đến các bạn.

"Thế giới vận động rất nhanh, không bắt tay vào nghiên cứu thường xuyên, bản thân sẽ tụt hậu", ông khẳng định.

Thầy Phúc (thứ hai từ phải sang) trong Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: HUTECH

Bằng niềm đam mê ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học và giảng dạy, thầy Phúc muốn không ngừng truyền lửa đến các thế hệ sinh viên. Đồng thời, ông kỳ vọng tạo nên được hệ sinh thái đam mê nghiên cứu mạnh mẽ, góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng tại ngôi trường đang công tác nói riêng và Việt Nam nói chung.

Nhật Lệ