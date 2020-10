Ông Phạm Đình Quý, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng, bị bắt tạm giam 4 tháng với cáo buộc Vu khống, sau 8 ngày được đưa từ Sài Gòn ra Đăk Lăk điều tra.

Trong quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Quý, 39 tuổi, Công an tỉnh Đăk Lăk cho rằng bị can có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác "đã phạm tội Vu khống" theo khoản 2 Điều 156 BLHS 2015. "Quyết định này đã được VKS cùng cấp phê chuẩn", một lãnh đạo Công an Đăk Lăk cho biết, trưa 2/10.

Liên quan đến vụ án, trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giam học trò của ông Quý là Hoàng Minh Tuấn, 40 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin.

Động thái này được đưa ra sau 13 ngày Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố vụ án. Người bị xâm phạm là một lãnh đạo của tỉnh này, theo Pháp luật TP HCM.

Ông Phạm Đình Quý. Ảnh: Đại học Tôn Đức Thắng.

Ông Phạm Đình Quý quê Bình Thuận, là tiến sĩ Huấn luyện thể dục thể thao, từng là vận động viên tuyển quốc gia, kiện tướng quốc gia môn võ cổ truyền. Ông làm giảng viên khoa Khoa học Thể thao, Đại học Tôn Đức Thắng, từ tháng 4/2019.

Tối 23/9, vợ chồng ông Quý đang đi ăn ở đường D1 (quận 7, TP HCM) - gần Đại học Tôn Đức Thắng) thì bị cán bộ Công an tỉnh Đăk Lăk đưa về trụ sở Công an TP HCM ở quận 1 làm việc. Đến sáng 24/9, vợ ông Quý được cho về.

Thu Hà