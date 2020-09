Giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng bị tình nghi vu khống

Tiến sĩ Phạm Đình Quý, 39 tuổi, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng, bị cảnh sát đưa từ Sài Gòn ra Đăk Lăk vì bị cho liên quan vụ án Vu khống.

Ngoài ông Quý, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk cũng mời ông Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin) lên làm việc, do liên quan đến vụ án Vu khống khởi tố hôm 19/9 theo Điều 156 BLHS 2015, trung tá Hoàng Thành Trung (Trưởng phòng Tham mưu) cho biết chiều 29/9.

"Quá trình làm việc với hai ông này, cơ quan điều tra đã thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự", người phát ngôn Công an tỉnh Đăk Lăk nói, không tiết lộ việc vu khống liên quan đến cá nhân, tổ chức nào vì "đang trong quá trình điều tra".

Ông Phạm Đình Quý quê Bình Thuận, là tiến sĩ Huấn luyện thể dục thể thao, từng là vận động viên tuyển quốc gia, kiện tướng quốc gia môn võ cổ truyền. Còn ông Hoàng Minh Tuấn là học trò của ông Quý, cũng là võ sư.

Năm 2007, ông Quý làm giảng viên Đại học Thể dục Thể thao TP HCM, huấn luyện viên đội tuyển võ cổ truyền, Kick boxing, Muay Thái tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Tháng 4/2019, ông Quý chuyển sang công tác tại khoa Khoa học Thể thao, Đại học Tôn Đức Thắng.

Ông Phạm Đình Quý. Ảnh: Đại học Tôn Đức Thắng.

Trong đơn kêu cứu gửi đến Công an TP HCM, Công an tỉnh Đăk Lăk cùng một số cơ quan ban ngành, anh ruột ông Quý là Phạm Đình Phú (ngụ Bình Thuận) cho biết vợ chồng em mình bị Công an Đăk Lăk khống chế khi đang đi ăn ở đường D1 (quận 7, TP HCM - gần Đại học Tôn Đức Thắng) lúc 18h ngày 23/9. Vợ chồng ông Quý được đưa đến Công an TP HCM ở quận 1. Đến sáng 24/9, vợ ông Quý được cho về.

"Hiện gia đình tôi vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Công an Đăk Lăk về việc mời, tạm giữ em trai tôi để làm việc", ông Phú trình bày.

Tương tự, đại diện Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, đến chiều 29/9 trường chưa nhận được thông báo từ phía Công an tỉnh Đăk Lăk liên quan đến ông Phạm Đình Quý. "Chúng tôi sẽ gửi văn bản đến cơ quan này để được cung cấp chính thức thông tin, từ đó có phương án bố trí nhân sự giảng dạy", đại diện trường nói.

Theo luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn luật sư TP HCM), trường hợp ông Quý bị Công an tỉnh Đăk Lăk "mời" có thể là thực hiện việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trong vụ án xảy ra tại địa bàn này.

Khoản 1 Điều 110 Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) 2015 và Điều 15 Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định, việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp chỉ được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau: có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; người cùng thực hiện tội phạm hoặc bị hại hoặc người có mặt tại nơi xảy ra tội phạm chính mắt nhìn thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn; có dấu vết của tội phạm ở người, hoặc tại chỗ ở, hoặc nơi làm việc, hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Còn theo quy định tại Điều 118 BLTTHS 2015 về thời hạn tạm giữ, không quá 3 ngày kể từ khi cơ quan điều tra nhận người bị giữ, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn thêm 2 lần trong trường hợp cần thiết và trường hợp đặc biệt, mỗi lần không quá 3 ngày.

Như vậy, cơ quan điều tra có thể gia hạn thời hạn tạm giữ 2 lần, và thời hạn tạm giữ tối đa đối với ông Quý là không quá 9 ngày. Sau ngày này, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, theo quy định tại khoản 3 Điều 118 BLTTHS 2015.

Còn nếu có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan này sẽ ra quyết định khởi tố bị can, đề nghị VKS cùng cấp phê chuẩn. Trường hợp ông Quý bị khởi tố bị can thì có thể bị tạm giam, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 119 BLTTHS 2015, hoặc có thể được tại ngoại bằng các biện pháp ngăn chặn khác.

Theo Điều 156 BLHS 2015, vu khống là hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Người phạm tội vu khống có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm hoặc nặng nhất đến 7 năm tù.

Thu Hà - Quốc Thắng - Mạnh Tùng