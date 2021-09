Giảng viên bị xem xét trách nhiệm sau vụ đuổi sinh viên

TP HCMÔng Lê Minh Thành, giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật, sẽ bị xử lý trách nhiệm sau vụ đuổi sinh viên khỏi lớp online.

Ngày 20/9, lãnh đạo Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM cho biết đã họp xem xét việc ông Lê Minh Thành, giảng viên khoa Điện - Điện tử, đuổi nam sinh ra khỏi lớp online hôm 16/9. Nhà trường sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan trong thời gian sớm nhất, đồng thời rà soát quy chế dạy trực tuyến.

Theo giải trình của ông Thành, do đặc thù môn Tín hiệu và Hệ thống khó nên giảng viên thống nhất từ đầu với sinh viên phải tập trung nghe giảng, không hiểu phải hỏi bài ngay. Giảng viên sẽ đặt nhiều câu hỏi để nắm việc tiếp thu của người học trong quá trình giảng bài.

Việc cho sinh viên ra khỏi lớp bởi em này không tập trung nghe giảng, chưa thực hiện đúng thống nhất ban đầu. Ông Thành nhận lỗi vì đã "nóng tính, thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn từ, xử lý tình huống sư phạm; có những câu hỏi vô tình gây xúc phạm tới người học".

Ông Thành cung cấp 2 video ghi lại buổi học. Nửa cuối buổi học, ông cho sinh viên trở lại lớp, nhắc lại việc phải chú ý nghe giảng khi học trực tuyến.

Ngày 19/9, trong buổi gặp trực tuyến với sinh viên lớp Tín hiệu và Hệ thống, ông Thành xin lỗi cả lớp, hứa thay đổi phương pháp giảng dạy mềm dẻo hơn.

Tiết học trực tuyến do giảng viên khoa Điện - Điện tử đứng lớp với lời lẽ không chuẩn mực với sinh viên, ngày 16/9. Ảnh: Cắt từ video

Trước đó, trong buổi học trên Google Meet do ông Thành đứng lớp, một sinh viên đề nghị nhắc lại bài vì trời mưa to, không nghe rõ. Ông Thành hỏi tên nam sinh rồi "đuổi" anh ra khỏi lớp với lý do "mưa to phải tự lấy tai phone đeo vào, chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng lại nhiều lần".

Giảng viên còn yêu cầu những sinh viên còn lại bật webcam, mở micro, tự giới thiệu về mình rằng "Tôi tên..., tôi có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường". Những người không thực hiện bị loại ra khỏi lớp. Ông cũng nói một số từ ngữ chưa chuẩn mực.

Mạnh Tùng