Giảng viên đuổi sinh viên khỏi lớp online vì 'không nghe rõ'

TP HCMKhi được đề nghị giảng lại bài vì chưa nghe rõ do mưa to, giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật "đuổi" một nam sinh khỏi lớp online, nói nhiều lời không đúng mực.

Ngày 17/9, đoạn video gần 5 phút quay lại tiết học online khoa Điện - Điện tử, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đang gây bức xúc trên mạng xã hội.

Mở đầu, khi giảng viên đang giảng bài, giọng một nam sinh viên chen ngang: "Dạ bên em mưa to quá nên nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?". Giảng viên liền hỏi tên sinh viên rồi nói: "Rồi, để tôi cho anh ra khỏi lớp. Mưa to quá học làm gì, đi ngủ đi nha. Mưa to thì phải tự lấy tai phone để vô, chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng lại nhiều lần".

Lớp học trực tuyến do giảng viên khoa Điện - Điện tử đứng lớp với lời lẽ không chuẩn mực với sinh viên. Ảnh: Cắt từ video

Nam sinh sau đó giải thích dù đã gắn tai nghe nhưng vẫn không rõ, giảng viên vẫn yêu cầu sinh viên nghỉ học hôm nay. Sau đó, ông "đá" anh ra khỏi lớp, rồi hỏi sinh viên còn lại "còn ai không nghe nữa?".

Khi lớp học tiếp tục, lúc trao đổi với sinh viên, ông nói: "Anh chị có thấy anh sinh viên vừa nói chữ không nhớ, tui bóp cổ anh chết không?". Tiếp đó, ông yêu cầu tất cả sinh viên mở webcam, "để thấy giác quan đầy đủ, rõ mặt mình trong khung hình".

Giảng viên yêu cầu từng người mở micro, nói câu theo cấu trúc : "Tôi tên là Nguyễn Văn A, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường". Một số sinh viên làm theo yêu cầu, ai nói không rõ cũng bị loại ra ra khỏi lớp.

PGS Nguyễn Trường Thịnh, Phụ trách trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xác nhận có sự việc trên nhưng chưa xác định được thời gian lớp học này. Nhà trường đã yêu cầu phòng Thanh tra và các đơn vị liên quan trao đổi với giảng viên, tìm hiểu sự việc.

Theo đó, giảng viên ý định nhắc nhở sinh viên tập trung học hơn nhưng không kìm chế được cảm xúc nên lớn tiếng, có những lời nói không hay. Nhận thấy bản thân ứng xử không phù hợp, giảng viên sau đó cho sinh viên vào lớp tiếp tục học.

"Việc dạy học trực tuyến trong bối cảnh này rất nhiều khó khăn, đôi khi tâm trạng không tốt, có những chuyện riêng sẽ gây ức chế. Nhưng với vai trò người thầy, từng phát ngôn phải chuẩn mực, mô phạm", ông Thịnh nói.

Cũng theo ông Thịnh, đoạn video đưa trên mạng đã bị cắt ghép nên chưa phản ánh đúng bối cảnh sự việc. Nhà trường nhìn nhận, sự việc này gây ảnh hưởng lớn tâm lý phụ huynh, giảng viên và mong nhận được sự thông cảm.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM có quy mô hơn 20.000 sinh viên, hiện là trường đào tạo đa ngành, mạnh nhất ở khối công nghệ kỹ thuật. Năm học mới ở trường này bắt đầu từ cuối tháng 8 bằng hình thức trực tuyến.

