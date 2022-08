Giang Sơ Ảnh phủ nhận 'làm nhân tình của đại gia'

Trung QuốcGiang Sơ Ảnh, diễn viên "30 chưa phải là hết", bác tin đồn làm nhân tình của đại gia làng phim.

Ngày 18/8, đại diện của Sơ Ảnh cho biết sự việc không đúng sự thật, làm tổn hại danh dự của cô. Phía diễn viên đã liên hệ luật sư thu thập chứng cứ, sẽ kiện nếu các tài khoản mạng xã hội tiếp tục bình luận, đăng bài thất thiệt về Giang Sơ Ảnh.

Diễn viên Giang Sơ Ảnh. Ảnh: Weibo/Jiang Shuying

Tin đồn người đẹp 36 tuổi "làm kẻ thứ ba" lan rộng ở làng giải trí ba ngày qua. Một số blogger nói Sơ Ảnh sống như vợ chồng với ông Vu Đông - nhà sáng lập kiêm CEO của tập đoàn sản xuất phim hàng đầu Trung Quốc, Bona Film. Các nguồn tin cho biết Giang Sơ Ảnh được Vu Đông tặng các món quà triệu USD.

Vu Đông là đại gia ngành sản xuất phim. Công ty của ông đầu tư sản xuất nhiều tác phẩm như Once Upon a Time in Hollywood, From Vegas to Macau, Ad Astra... Vu Đông là chồng của diễn viên Kim Xảo Xảo, họ có hai con. Trên trang cá nhân hôm 17/8, Kim Xảo Xảo cũng phủ nhận chồng ngoại tình. Cô viết: "Mong mọi người tỉnh táo, đừng tin tin nhảm".

Giang Sơ Ảnh tạo dáng Giang Sơ Ảnh tại sự kiện năm 2021. Video: Weibo/Jiang Shuying

Giang Sơ Ảnh thuộc nhóm sao có thực lực diễn xuất. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 2008, sau đó du học ở Anh, có bằng thạc sĩ ngành Kinh tế học truyền thông của University of East Anglia. Người đẹp nổi tiếng qua Gửi tuổi thanh xuân, Nguy thành, 30 chưa phải là hết...

Như Anh (theo Sina)