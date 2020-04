Diễn viên 'Tây du ký' mặc đồng điệu cùng các con

Xảo Xảo bên cha mẹ. Diễn viên hiếm khi đăng ảnh chồng - doanh nhân Vu Đông. Vu Đông là nhà sáng lập kiêm CEO của tập đoàn sản xuất phim hàng đầu Trung Quốc - Bona Film. Công ty này đầu tư sản xuất nhiều tác phẩm như Once Upon a Time in Hollywood, From Vegas to Macau, Ad Astra...