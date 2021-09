Giăng dây ngăn rạ trôi trong lũ

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Quảng Ngãi, sau bão Côn Sơn, nước lũ đã làm 897 ha lúa trên toàn tỉnh ngập úng. Người dân cùng các lực lượng đang nỗ lực gặt lúa trong lũ và cứu những đám lúa chưa thu hoạch.

Bão đổ bộ vào tối 11/9 đã gây ngập cục bộ nhiều nơi. Tỉnh đã sơ tán 224 hộ, 798 khẩu các vùng ngập cục bộ. Dự kiến trong hôm nay tỉnh sơ tán 123 hộ với 424 khẩu.

Bão Côn Sơn cũng làm 25 nhà tốc mái, 73 nhà ngập nước, 898 ha lúa, 434 ha cây trồng hàng năm, 12 ha cây ăn quả, 100 ha hành tím và 9 ha mía bị ngập nước. Nhiều tuyến đường ở Ba Tơ, Bình Sơn, Lý Sơn bị hư hỏng.

Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi dự báo, do ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5, trong hôm nay, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm. nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.