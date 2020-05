Giang '36' bị phạt bốn năm tù

Cùng tội Gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Duy Kỷ (31 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi) và Mai Văn Căn (30 tuổi, cùng ở Đồng Nai) bị TAND TP Biên Hòa phạt từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng tù.

Tại tòa, Giang "36" thừa nhận đã chỉ đạo đàn em chặn xe chở nhóm công an với lý do yêu cầu họ xuống "nói chuyện". Kỷ, Sơn, Căn cho biết đã được đại ca Giang gọi đến, nhưng không biết những người trong hai nhóm mâu thuẫn là ai.

Trong khi đó, Lương (37 tuổi, giám đốc công ty xây dựng) nói chỉ gọi Giang đến nhà hàng hỗ trợ đưa bạn đi bệnh viện, chứ không xúi giục chặn ôtô chở công an như cáo buộc. "Việc ùn tắc giao thông là trách nhiệm của cảnh sát 113, họ đến quán nhưng không giải quyết mà lại cho xe sếp đi nên mới xảy ra chuyện. Tôi thừa nhận nóng nảy nhưng không có ý định chỉ đạo chặn, vây xe", Lương nói.

Lương trả lời phần xét hỏi tại tòa chiều 18/5. Ảnh: Phước Tuấn.

Sau phần luận tội của Viện kiểm sát, các bị cáo đều không tranh luận hay bào chữa gì. Nói lời sau cùng, tất cả mong muốn Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

HĐXX cho rằng, Lương phản bác việc xúi giục Giang vây xe nhưng qua lời khai nhân chứng, camera ghi lại, có đủ căn cứ xác định bị cáo có vai trò chỉ đạo gây rối. Hành vi của Giang "36", Lương và đồng phạm gây nguy hiểm cho xã hội, ách tắc giao thông nghiêm trọng..., nên cần có bản án răn đe.

Năm bị cáo tại tòa. Ảnh: Phước Tuấn.

Theo cáo trạng, chiều 12/6/2019, Lương cùng nhóm bạn đi ăn tại nhà hàng Lam Viên, TP Biên Hòa thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm công an Đồng Nai. Hai bên xô xát khiến bạn của Lương bị thương ở đầu. Lương gọi điện cho Giang đến hỗ trợ, chặn xe đối thủ.

Khi cảnh sát 113 đến can thiệp, ôtô chở bốn công an được rời khỏi quán nhưng được 300 m thì bị nhóm giang hồ chặn lại. Giang chỉ đạo đàn em đâm thủng lốp xe, không cho công an giải quyết. Hai giờ sau, cảnh sát được tăng cường thêm và điều xe cẩu đến, nhóm Giang mới chịu giải tán.

Liên quan vụ án, trung tá Đinh Tú Anh và trung tá Nguyễn Quang Trường cùng một cán bộ Đội Cảnh sát 113 bị Công an Đồng Nai đình chỉ công tác, điều chuyển về Phòng cảnh sát cơ động.

Phước Tuấn