Giang '36' cùng đàn em hầu tòa

Đồng NaiNgô Đình Giang, 34 tuổi, cùng ba đàn em bị đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, sau gần một năm vây ôtô chở công an.

Bị dẫn giải đến tòa TAND TP Biên Hòa sáng 18/5, Ngô Đình Giang (Giang "36", quê Thanh Hóa) mặc áo sơ mi, khoác áo xanh bên ngoài, mồ hôi ướt đẫm, nét mặt điềm tĩnh.

Đi sau là các đàn em của Giang gồm: Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn "Nhóc", 31 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (21 tuổi) và Mai Văn Căn (tự Tý, 30 tuổi, cùng ở Đồng Nai).

Cũng bị cáo buộc tội Gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, giám đốc công ty xây dựng, người gọi nhóm giang hồ giải quyết mâu thuẫn) bịt khẩu trang từ khi xuống xe.

Ngoài khuôn viên tòa, hàng chục người tập trung đông đúc. An ninh được siết chặt, ai có giấy triệu tập mới được vào bên trong.

Nhận thấy phiên tòa không có nhân chứng và người có trách nhiệm liên quan, có thể ảnh hưởng đến tình tiết vụ án, luật sư Đặng Văn Quyện, người bào chữa cho Nguyễn Tấn Lương yêu cầu Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa.

Sau khi hội ý cùng với người nhà, Lương đã đồng ý không cần luật sư bào chữa, yêu cầu hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Theo cáo trạng, chiều 12/6/2019, Nguyễn Tấn Lương cùng Lê Võ Trường Hải (42 tuổi, quê Đăk Lăk) và tám người khác ăn tại phòng VIP 8, nhà hàng Lam Viên, TP Biên Hòa.

Trong lúc ra hành lang nghe điện thoại, Lương bị Phạm Văn Hiền (42 tuổi, khách phòng VIP 2, doanh nhân vận tải) nôn ói văng vào quần nên đấm vào mặt anh này. Được can ngăn, hai bên trở về phòng.

Hiền kể lại sự việc cho ba người bạn nghe, gồm trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó Đội cảnh sát 113) trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng Phòng cảnh sát PCCC).

Hai trung tá công an liền kéo Hiền qua phòng Lương để giải quyết. Xô xát xảy ra, hai bên ném chén, đĩa, ghế... vào nhau khiến anh Hải bị thương tích 7%. Được Lương gọi nhờ hỗ trợ, Giang "36" huy động đàn em đến quán gây sự. Khi cảnh sát 113 đến can thiệp, ôtô chở nhóm công an mới được rời khỏi quán.

Tuy nhiên, xe này chạy được khoảng 300 m thì bị nhóm giang hồ dùng ôtô, xe máy đuổi theo chặn lại, bao vây. Chúng la hét, dọa giết bốn người trong ôtô. Giang chỉ đạo đàn em đâm thủng lốp xe, không cho công an giải quyết. Hàng trăm người dân hiếu kỳ khiến giao thông tuyến đường Đặng Văn Trơn bị ùn tắc.

Đến 16h30, Công an TP Biên Hòa tăng cường thêm lực lượng và điều xe cẩu đến thì nhóm Giang mới chịu giải tán. Trong các đàn em của Giang, Bùi Văn Thái (tự Thái "Đen") đang bỏ trốn, bị truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ án, trung tá Đinh Tú Anh và trung tá Nguyễn Quang Trường cùng một cán bộ Đội Cảnh sát 113 bị Công an Đồng Nai đình chỉ công tác, điều chuyển về Phòng Cảnh sát cơ động.

Phiên toà dự kiến xét xử trong ngày.

