'Gian lận thi bằng lái - đừng mang tính mạng ra thử'

Việc học hành bài bản trước hết là an toàn cho bản thân, sau là an toàn cho cả xã hội, tại sao cứ phải gian lận.

Tôi có thể học không giỏi các môn học khác, nhưng việc học bài bản nghiêm túc nhất từ trước đến nay của tôi là học lái xe ôtô. Việc học hành nghiêm túc giúp tôi khi lái xe ra đường rất tự tin. Lái xe là việc không thể nói hay được, vì nhiều nguyên nhân ngoài ý muốn, nhưng tôi cố gắng trang bị cho mình những gì tốt nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân và có thể đi đến nơi, về đến chốn.

Tôi lấy làm khó hiểu tại sao nhiều người vẫn muốn gian lận trong việc học và thi bằng lái xe. Nếu không có thời gian học lái xe thì vẫn còn nhiều cách di chuyển khác. Thi không qua có nghĩa là chưa sẵn sàng ra đường an toàn. Bao nhiêu người học hành tử tế thi điểm tốt đa mà vẫn có thể gặp chuyện không may chứ đừng nói những người chả biết gì. Tại sao chỉ vì lý do nào đấy mà có những người mua bằng hay nhờ thi hộ? Tại sao lại có thể mang tính mạng của mình và người khác ra để thử vậy.

Việc nhiều người có nhu cầu gian lận tự nhiên sẽ có những nhóm người đáp ứng nhu cầu này để trục lợi. Chắc họ cũng không nghĩ rằng chính họ là những người tiếp tay trao trao "vũ khí" cho những người "lười học" ra đường.

Nếu tất cả cũng học hành bài bản, nắm rõ luật, lái xe vững vàng khi tham gia giao thông, tôi tin Việt Nam sẽ có một nền giao thông văn minh hơn.

Độc giả Huy Thành