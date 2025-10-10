Giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ về 0%

Từ 10/10/2025, thuế suất xuất khẩu với vàng trang sức, kỹ nghệ giảm về 0%, theo Nghị định của Chính phủ.

Tại Nghị định 260 ngày 10/10, Chính phủ sửa mức thuế xuất khẩu với một số mặt hàng tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, nhập khẩu ngoài hạn ngạch. Quy định này có hiệu lực từ hôm nay.

Theo đó, mức thuế suất xuất khẩu với vàng trang sức, kỹ nghệ được giảm từ 1% về 0%. Các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc cũng được giảm thuế suất tương tự.

Ngoài ra, đồ kỹ nghệ, trang sức và bộ phận của đồ trang sức bằng bạc hoặc bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý, tiếp tục giữ nguyên ở mức 0%.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết quy định này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng cạnh tranh. Việc này còn góp phần chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng trong bối cảnh nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế, giá tăng cao.

Mức thuế mới (0%) nằm trong khung thuế suất của các nhóm hàng vàng trang sức, mỹ nghệ (từ 0-10%) và phù hợp với các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất.

Thực tế, để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này, nhà điều hành đang áp thuế suất nhập khẩu ưu đãi với vàng nguyên liệu (vàng chưa gia công) ở mức 0%. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, từ năm 2012 đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng này để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Họ phải tự cân đối nguồn vàng nguyên liệu từ thị trường trong nước - vốn đang trong tình trạng khan hiếm, giá chênh cao so với thế giới.

Phương Dung