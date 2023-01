Giám sát chặt ngăn chủng nguy hiểm của Omicron lây lan dịp Tết

Ngày 11/1, Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt dịch bệnh trong bối cảnh chủng XXB lây nhanh xuất hiện dịp Tết, khách du lịch nhập cảnh mắc Covid thể nhẹ và vừa không cần nhập viện mà cách ly ở nơi lưu trú.

Yêu cầu được Bộ Y tế nêu trong công điện gửi các địa phương khi Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đang đến gần. Bộ Y tế dự báo với chính sách mới của các quốc gia trong khu vực, thời gian tới số trường hợp mắc Covid-19 từ nước ngoài vào Việt Nam sẽ gia tăng.

"Giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc Covid-19, đặc biệt người nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, nơi xuất hiện biến chủng nCoV mới, nguy hiểm", Bộ Y tế yêu cầu các địa phương vùng biên giới.

Trong nước, Bộ đề nghị cộng đồng, bệnh viện giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường. Viện Pasteur, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh viện chủ động lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, giải trình tự gene virus để phát hiện biến chủng mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Các địa phương cũng chuẩn bị kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh, xây dựng Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023. Cơ sở nhận khách lưu trú bố trí nơi cách ly cho khách du lịch nhập cảnh bị mắc Covid thể nhẹ và vừa.

"Khách du lịch mắc Covid-19 thể nhẹ và vừa không cần nhập viện", theo công văn Bộ Y tế.

Bà Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết XBB có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến chủng khác của Omicron. Tuy nhiên, vaccine Covid-19 hiện tại vẫn có thể phòng khả năng diễn biến tình trạng bệnh nặng, tử vong. Do đó, Bộ Y tế kêu gọi người dân tuân thủ thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tiêm chủng vaccine. Các địa phương tiếp tục thúc đẩy tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt ở nhóm người có nguy cơ cao như cao tuổi, có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch...

Người Trung Quốc xếp hàng làm thủ tục về nước tại cửa khẩu Móng Cái, ngày 8/1. Ảnh: Lê Tân

Gần đây, Bộ Y tế liên tục cảnh báo cẩn trọng dịch Covid-19 trong dịp Tết. Ông Nguyễn Lương Tâm, Cục phó Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết miễn dịch (do mắc bệnh hoặc tiêm chủng) giảm dần theo thời gian, trong khi đó virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, né tránh miễn dịch. Do đó, diễn tiến dịch thời gian tới chưa ổn định và khó dự đoán.

Hệ thống giám sát dịch bệnh đã phát hiện biến chủng XBB tại Tây Ninh, TP HCM. Hiện WHO ghi nhận trên 500 biến chủng nCoV khác nhau, chủng Omicron chiếm chủ đạo các ca mắc toàn cầu.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, tiêm chủng vaccine đủ liều, đúng lịch.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 11,5 triệu ca Covid-19. Nước ta đã tiêm gần 266 triệu liều vaccine, trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt tương ứng 80,2% và 86,9%.

Lê Nga