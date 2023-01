Thêm Tây Ninh xuất hiện biến chủng XBB của Omicron

Ngày 7/1, Bộ Y tế thông báo như trên, song không nêu cụ thể số ca mắc biến chủng này, đồng thời cảnh báo nCoV đã liên tục biến đổi, tạo ra biến chủng mới. Hiện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận trên 500 biến chủng khác nhau, chủng Omicron chiếm chủ đạo các ca mắc toàn cầu.

Trong đó, biến chủng phụ XBB được ghi nhận trên thế giới từ tháng 10/2022, hiện lây lan ở hơn 70 quốc gia, theo WHO. Gần đây, chủng XBB.1.5 đang gây đợt bùng phát dịch mới ở Mỹ, ghi nhận tỷ lệ mắc biến chủng này tăng từ 4% lên 41%, trong đó gần nửa số ca mắc là do XBB.1.5 gây ra. Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc dự báo chủng XBB và XBB.1.5 sẽ dần chiếm ưu thế so với các chủng phụ của Omicron khác trong thời gian tới.

Bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO Việt Nam, cho biết XBB có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến chủng khác của Omicron. Tuy nhiên, vaccine Covid-19 hiện tại vẫn có thể phòng khả năng diễn biến tình trạng bệnh nặng, tử vong.

Người dân được khuyến khích sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ảnh: Quỳnh Trần

Đánh giá Omicron XBB, PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng Đại học Y Dược TP HCM, cho biết các nghiên cứu ban đầu cho thấy chủng này không làm tăng độc lực của virus nhưng có khả năng lẩn tránh miễn dịch một phần.

"Vì vậy, các biến chủng phụ này làm tăng nguy cơ tái nhiễm Covid-19 ở người đã từng nhiễm các biến chủng nCoV cũ như Delta..., nhưng có lẽ không gia tăng nguy cơ ở người từng nhiễm Omicron", ông Dũng nói và thêm rằng các vaccine Covid-19 hiện nay vẫn có khả năng bảo vệ người tiêm không bị chuyển nặng hay tử vong.

Ngoài ra, để phòng ngừa, người dân cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, không tụ tập đông người nếu không cần thiết; tiêm chủng theo khuyến cáo; theo dõi tự phát hiện và xét nghiệm Covid-19, đặc biệt ở người có nguy cơ bệnh tiến triển nặng, để có thể tự cách ly và được điều trị với thuốc kháng virus.

Thêm nữa, ông Dũng cho rằng Việt Nam có tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao so với quốc tế nên cũng "không e ngại". Nhưng vị chuyên gia nói việc dự báo tình hình dịch hiện nay khó khăn vì các biến chủng trở nên đa dạng hơn.