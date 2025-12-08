Giảm hưng phấn quan hệ sau hai năm dùng 'âm đạo giả'

TP HCMNam thanh niên 32 tuổi mất cảm giác khi quan hệ tình dục sau hơn hai năm sử dụng âm đạo giả, được bác sĩ chẩn đoán rối loạn cương do kích thích quá mức và lệch phản xạ tình dục.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng "mất cảm giác khi gần gũi" dù vẫn còn trẻ, không hút thuốc, không uống rượu và tập luyện đều. Khai thác bệnh sử cho thấy anh sử dụng âm đạo giả tự động khoảng 1-2 lần mỗi ngày suốt hai năm. Điều này khiến hệ thần kinh sinh dục bị kích thích lặp đi lặp lại với cường độ mạnh và đều - mức mà quan hệ thật khó tái tạo.

"Khi não bộ quá quen với khoái cảm nhân tạo, ngưỡng kích thích tự nhiên sẽ bị nâng lên, dẫn đến chai cảm giác và phản xạ cương suy giảm", bác sĩ nói.

Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có testosterone và prolactin bình thường nhưng cortisol - hormone stress - tăng cao, góp phần làm giảm ham muốn và gây rối loạn chức năng tình dục. Bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn cương do kích thích quá mức và lệch phản xạ tình dục. Đây là tình trạng não bộ "học" cách đạt khoái cảm thông qua máy móc, khiến tín hiệu kích thích từ bạn tình trở nên yếu, không đủ để duy trì cương hoặc tạo hưng phấn.

Bệnh nhân được yêu cầu ngưng sử dụng thiết bị, đồng thời tham gia liệu pháp hành vi và chương trình tái huấn luyện cảm giác (sensate focus). Sau ba tháng, phản xạ cương tự nhiên hồi phục, cảm giác hưng phấn khi quan hệ thật cải thiện.

Theo bác sĩ Duy, tình trạng tương tự ngày càng phổ biến ở nam giới trẻ. Đồ chơi tình dục (sex toys) đang trở thành xu hướng tiêu dùng phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ thành thị. Không chỉ phụ nữ, nhiều nam giới hiện cũng tìm đến các thiết bị như âm đạo giả, máy rung hay máy hút tự động để "giải tỏa nhu cầu" an toàn, kín đáo.

Nhiều nam giới giảm khoái cảm, khó duy trì cương hoặc mất hứng thú khi quan hệ thật sau thời gian dài lạm dụng đồ chơi tình dục. Đồ chơi tình dục không xấu, nhưng nếu dùng quá mức, não bộ sẽ ưu tiên khoái cảm nhân tạo hơn. Việc thiết lập lại kết nối cảm xúc và kích thích thật là cần thiết để phục hồi sinh lý.

Chuyên gia khuyến cáo nam giới chỉ nên xem thiết bị tình dục như công cụ hỗ trợ, không dùng với tần suất cao hoặc thay thế hoàn toàn quan hệ thật. Sản phẩm cần có nguồn gốc rõ ràng, vệ sinh sạch sau mỗi lần sử dụng để tránh viêm nhiễm. Khi có dấu hiệu giảm ham muốn, khó đạt cực khoái hoặc rối loạn cương, nên khám sớm để được đánh giá và can thiệp kịp thời.

Lê Phương