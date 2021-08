Giảm giá sách giáo khoa cho năm học mới

Hàng triệu bản sách giáo khoa, giáo trình Anh văn, sách tham khảo, dụng cụ học tập được giảm giá qua chương trình khởi động năm học mới.

Ông Phạm Minh Thuận - Tổng giám đốc công ty cổ phần Phát hành sách TP HCM Fahasa - cho biết chương trình nhằm khắc phục khó khăn tìm mua sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho học sinh các cấp. Do TP HCM và nhiều địa phương đang trong giai đoạn giãn cách, sách chưa được công nhận là hàng hóa thiết yếu, từ đó có thể gây trở ngại trong việc giao nhận.

Sách giáo khoa lớp 2 được sử dụng trong năm học 2021-2022. Ảnh: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đơn vị phát hành đưa ra nhiều gói ưu đãi cho học sinh khi mua online, như flash sale 5.000 đồng, các coupon mua sách với mức giá giảm 50%, ba lô, tập học sinh và dụng cụ học tập được giảm 35%. Độc giả thanh toán bằng các ứng dụng ví điện tử cũng nhận nhiều ưu đãi để hỗ trợ giao hàng không tiếp xúc. Suốt đợt chương trình kéo dài đến hết ngày 15/9, đơn vị cho biết phối hợp làm việc với các đối tác giao hàng để có hình thức giảm 50% giá vận chuyển cho độc giả.

Đại diện Fahasa nói: "Người mua có thể đặt sách trực tiếp qua website của chúng tôi, các đơn hàng sẽ được giao đến từng bạn đọc qua hệ thống phân phối toàn thành phố và cả nước".

Trước đó, giữa tháng 8, một số phụ huynh ở TP HCM cho biết đặt sách giáo khoa cho con gần một tháng nhưng vẫn trong tình trạng "chờ giao". Có phụ huynh phải lên mạng tải bản sách PDF, in vài chương đầu để con tự học trước. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị phát hành nhiều sách giáo khoa nhất hiện nay, cho biết do Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, trong đó có những nơi nhà xuất bản có tổng kho như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ, việc vận chuyển sách từ nhà in về kho và từ kho tới đơn vị cung ứng bán lẻ gặp rất nhiều khó khăn. Đại diện nhà xuất bản này cho biết đã có công văn gửi tới UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tạo thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển sách giáo khoa.

Tam Kỳ