Giám đốc WHO châu Á bị tố phân biệt chủng tộc

Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình bị nhân viên tố phân biệt chủng tộc và lạm quyền, khiến nỗ lực kiềm chế Covid-19 của cơ quan suy yếu.

AP hôm 27/1 đưa tin các nhân viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nộp đơn khiếu nại giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai lần đầu vào tháng 10/2021 và tiếp tục gửi email tới ban lãnh đạo WHO một lần nữa vào tuần trước.

Các nguồn thạo tin cho biết hơn 30 nhân viên và cựu nhân viên của WHO đã tham gia viết email cáo buộc ông Kasai có hành vi phân biệt chủng tộc và lạm quyền, khiến nỗ lực kiềm chế Covid-19 của WHO bị suy yếu.

Đơn khiếu nại và email mô tả "bầu không khí độc hại" cùng "văn hóa bắt nạt có hệ thống và chế giễu chốn công cộng" tại trụ sở WHO khu vực Tây Thái Bình Dương ở Manila, do giám đốc Kasai phụ trách.

Giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương Takeshi Kasai. Ảnh: WHO.

Nhóm nhân viên khiếu nại ông Kasai dẫn chứng các cuộc họp ông này đưa ra nhận xét xúc phạm cấp dưới dựa vào quốc tịch của họ. 11 nhân viên và cựu nhân viên WHO từng làm việc cho Kasai cáo buộc ông thường xuyên sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc.

Đơn khiếu nại cho biết Kasai từng hung hăng chất vấn một nhân viên Philippines trong cuộc họp về Covid-19, nói rằng: "Đến nay cô đã khiến bao nhiêu người ở Thái Bình Dương thiệt mạng và còn muốn thêm bao nhiêu người nữa?". Ông Kasai còn nói "không rõ cô ấy có thể thuyết trình tốt không vì là người Philippines".

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương tiết lộ những thông tin vaccine có thể nhạy cảm với quê nhà Nhật Bản.

Trong email phản hồi AP, Kasai bác bỏ cáo buộc phân biệt chủng tộc và cư xử thiếu đạo đức.

"Tôi đã tự vấn và hỏi các nhân viên. Những hành động đó xảy ra trong thời gian chống Covid-19. Nó không khiến mọi người cảm thấy không được tôn trọng", giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương nói, thêm rằng ông cam kết thực hiện những thay đổi để đảm bảo "môi trường làm việc tích cực".

"Đúng là tôi đã nghiêm khắc với nhân viên, nhưng tôi bác bỏ quan điểm rằng tôi kỳ thị nhân viên vì quốc tịch", ông nói.

Thông báo nội bộ của WHO trong cuộc họp tuần trước cho thấy Kasai đã đề nghị các lãnh đạo cấp cao của cơ quan bác cáo buộc và ủng hộ ông.

Ông Takeshi Kasai, 56 tuổi, người Nhật Bản, trở thành giám đốc WHO Tây Thái Bình Dương nhiệm kỳ 5 năm từ tháng 2/2019.

Ngọc Ánh (Theo AP)