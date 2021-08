Bình DươngÔng Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên bị đình chỉ công tác vì "không làm tốt nhiệm vụ, để dịch lây lan".

Động thái được UBND Bình Dương đưa ra khi nhận được tờ trình kiến nghị đình chỉ công tác đối với ông Đặng của UBND thị xã Tân Uyên chiều 22/8.

Trả lời VnExpress, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Sở Y tế ra văn bản đình chỉ công tác ông Đặng cũng như kiện toàn nhân sự ngay hôm nay.

Theo UBND thị xã Tân Uyên, ông Đặng với vai trò là Giám đốc Trung tâm Y tế, Phó ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thị xã, có trách nhiệm tham mưu, là đầu mối theo dõi, chỉ đạo toàn bộ công tác truy vết, xét nghiệm, thu dung, điều trị bệnh nhân. Qua quá trình giám sát sẽ đề xuất ban chỉ đạo có biện pháp kịp thời trước diễn biến dịch, chuẩn bị phương án cho tình huống xấu.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Đặng còn chậm nên để xảy ra những hạn chế khiến dịch bệnh lây lan, đến nay thị xã đã ghi nhận 20.165 ca, chiếm 28,7% ca nhiễm toàn tỉnh. Mặt khác, do chưa có phương án trước nên đã sắp xếp người dân ở các khu cách ly tạm thời trong nhà xưởng chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR không đảm bảo, gây bức xúc.

Một cơ sở thu dung, cách ly tạm thời các trường hợp F0 qua xét nghiệm nhanh chờ kết quả PCR để đưa đi điều trị ở thị xã Tân Uyên. Ảnh: Thái Hà

Trước việc quản lý bị động, chưa chăm lo chu đáo ở các khu thu dung, cách ly tạm thời khiến người dân bức xúc gây mất an ninh trật tự, đăng trên mạng, UBND Bình Dương gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu các địa phương chấn chỉnh các cơ sở thu dung, phân loại.

Chủ tịch UBND Bình Dương Võ Văn Minh yêu cầu đối với một số khu cách ly tạm thời tại thị xã Tân Uyên, lực lượng quân sự phối hợp với địa phương điều tiết bớt ca nghi nhiễm lên các cơ sở cách ly tại các huyện vùng xanh như huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên... để giảm tải. Các khu thu dung, cách ly được thành lập với cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý tương ứng như cơ sở điều trị F0.

Ngoài lực lượng công an, quân sự, tình nguyện viên bảo vệ và hỗ trợ hậu cần thì phải có nhân viên y tế và thiết bị y tế tối thiểu, đáp ứng chăm sóc y tế tạm thời như: bình oxy, máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2, đảm bảo cơ số thuốc cấp cứu, xe cứu thương và đảm bảo an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ kiên quyết không để "chặt ngoài, lỏng trong" tại các khu này.

Ông Minh yêu cầu công tác xét nghiệm PCR cần rút ngắn thời gian, phải trả kết quả trong vòng 10 giờ kể từ khi lấy mẫu để kịp thời phân loại, giải phóng nhanh ca nghi nhiễm. Riêng đối với các trường hợp có bệnh lý nền, người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai phải ưu tiên bố trí nơi có điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế tốt nhất, họ được ưu tiên trả kết quả xét nghiệm sớm.

Đến sáng 23/8, Bình Dương đã đưa 1.400 ca F0 từ thị xã Tân Uyên về các địa phương khác, trong đó 500 ca được đưa về huyện Phú Giáo, 500 ca về huyện Bắc Tân Uyên và 400 ca đến thị xã Bến Cát. Địa phương này cũng đã tăng cường lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự cũng như điều động thêm lực lượng y tế để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trong thời gian chờ kết quả PCR.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 70.242 ca Covid-19, trong đó 29.015 bệnh nhân xuất viện, 570 người tử vong. Từ ngày 22/8, tỉnh áp dụng biện pháp "siết chặt" 11 phường của TP Thuận An và thị xã Tân Uyên với 720.000 dân trong 15 ngày. Biện pháp này cũng thực hiện cho 4 phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp của TP Dĩ An từ ngày 23/8 trong 7 ngày.

Phước Tuấn