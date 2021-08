Bình Dương cấp gạo, thực phẩm miễn phí cho 720.000 dân

720.000 người dân 11 phường thuộc TP Thuận An và TX Tân Uyên "không được ra khỏi nhà" 15 ngày từ 0h hôm nay sẽ được cấp phát gạo, thực phẩm miễn phí.

Ngày 22/8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch hỏa tốc yêu cầu chính quyền và sở ngành cấp 5.700 tấn gạo cho dân thuộc phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa (TP Thuận An) và phường Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp (TX Tân Uyên). Mỗi người nhận 8 kg, lấy từ nguồn dự trữ quốc gia được Chính phủ cấp.

Ngoài ra, tỉnh cũng trích ngân sách gần 540 tỷ đồng cung cấp thực phẩm cho người dân 11 phường, với mức 50.000 đồng/người/ngày, trong vòng 15 ngày. Việc cấp phát lương thực, thực phẩm nhằm giúp người dân yên tâm chống dịch.

Một tổ Covid cộng đồng phân phát thực phẩm cho người dân ở TX Tân Uyên sáng 22/8. Ảnh: Thanh Liêm

Trước đó tỉnh Bình Dương xác định khu vực các phường nói trên là "vùng đỏ, đậm đặc F0", cần phải siết chặt giãn cách, người dân không được ra khỏi nhà 15 ngày từ hôm nay để cơ quan chức năng sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng. Thời gian này, tất cả siêu thị, cửa hàng ở các phường sẽ ngưng hoạt động. Chỉ những người làm công tác chống dịch mới được ra ngoài.

Trong ngày đầu thực hiện "ai ở đâu yên đó" ở TP Thuận An và TX Tân Uyên, đường phố các phường vắng vẻ. Nhiều chốt kiểm soát được tăng cường lực lượng quân đội kiểm soát. Một số tuyến đường dẫn vào các khu phố 11 phường được chính quyền chặn lại bằng dãy phân cách cứng.

Từ 0h ngày 23/8, người dân các phường Dĩ An, An Bình, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An) được yêu cầu ở yên trong nhà. Lực lượng chức năng cung cấp lương thực, thực phẩm người dân trong thời gian 7 ngày.

Bản đồ dịch tễ của 9 huyện, thị, thành Bình Dương đến sáng 22/8. Ảnh: Binhduong.gov.vn

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 66.447 ca mắc Covid-19, trong đó TP Thuận An có 19.671 ca; TX Tân Uyên 18.292 ca mắc. Đến nay tỉnh này có 28.354 bệnh nhân xuất viện, 550 bệnh nhân tử vong.

Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 tại Bình Dương nhận định địa phương đang ở đỉnh dịch khi số người khỏi bệnh nhiều hơn số ca mắc mới, có ngày khoảng 5.000 người xuất viện.

Phước Tuấn