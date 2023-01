Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Thái Nam bị bắt

Bắc GiangNguyễn Mạnh Tuân, 53 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi thực hiện đăng kiểm ôtô.

Ngày 12/1, ông Tuân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Mạnh Tuân (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an Bắc Giang

Đây là diễn biến mới khi cảnh sát mở rộng điều tra vụ án Nhận hối lộ xảy ra ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98- 06D ở huyện Lạng Giang. Trung tâm này là đơn vị thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Trước đó, công an đã bắt 4 phó giám đốc trung tâm 98-06D là Thân Văn Hòa, Trần Văn Quyền, Trần Văn Nam, Nguyễn Ngọc Tuyến và Trương Ngọc Tân, cán bộ trung tâm này, để điều tra tội Nhận hối lộ.

Theo cảnh sát, trung tâm 98-06D vẫn đăng kiểm cho một số ôtô đưa đón công nhân bị đục số khung, số máy. Vào cuộc điều tra từ sai phạm này, cảnh sát đã phát hiện dấu hiệu phạm tội tại đây.

Các bị can thừa nhận đã thống nhất thu tiền hối lộ của chủ các phương tiện với mức từ 100.000 đến 500.000 đồng một xe hoặc một triệu đồng.

Một tháng qua, công an trên cả nước đã phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra các sai phạm, tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tại một số trung tâm kiểm định phương tiện giao thông cơ giới. Hiện, cả nước có 29 trung tâm đăng kiểm bị dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Thủ đoạn mà các trung tâm đã sử dụng là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật. Đơn cử xe mòn lốp thì nộp tiền thay lốp, thay thành thùng, thay một số bộ phận để đảm bảo tiêu chuẩn; sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Mới đây nhất, Công an TP HCM đã bắt ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam, về hành vi Nhận hối lộ. Tại Cục này, nhà chức trách đã khởi tố, tạm giam ông Trần Anh Quân (quyền trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam) cùng cấp phó Đặng Trần Khanh và chuyên viên Phạm Đức Ngọc về cùng hành vi.

Phạm Dự