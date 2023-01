Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D ở Sài Gòn bị bắt

Hoàng Tấn Lực, 34 tuổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-14D, cùng nhiều cấp dưới bị cáo buộc nhận "lót tay" để bỏ qua lỗi của các ôtô khi đăng kiểm.

Ngày 11/1, ông Lực, Bế Bình Dương (39 tuổi, Phó giám đốc trung tâm) và 5 đăng kiểm viên bị Công an huyện Hóc Môn bắt tạm giam về hành vi Nhận hối lộ.

Động thái được cơ quan điều tra đưa ra sau hơn 10 ngày khám xét trung tâm đăng kiểm tư nhân này - nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở Sài Gòn và các tỉnh thành.

Cảnh sát phong toả Trung tâm đăng kiểm 50-14D hôm 29/12. Ảnh: Nhật Vy

Một tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Riêng Công an TP HCM đã khám xét 13 trung tâm, khởi tố 6 vụ án với hơn 50 bị can.

Sai phạm chủ yếu là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật như: xe mòn lốp thì nộp tiền thay, thay thành thùng, thay một số bộ phận để đảm bảo tiêu chuẩn; sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Theo người phát ngôn Bộ Công an, khoảng 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật như vậy. Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp, tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Quốc Thắng