Cảnh sát khám xét trung tâm đăng kiểm ven Sài Gòn

Hàng chục CSGT, cơ động, kinh tế... phong toả trung tâm đăng kiểm ở huyện Hóc Môn, TP HCM, nghi liên quan đến đường dây nhận "lót tay" để bỏ qua lỗi của các ôtô.

Chiều 29/12, khi dòng ôtô xếp hàng dài chờ đăng kiểm trước Trung tâm 50-14D trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thì nhiều xe cảnh sát tiếp cận. Lực lượng CSGT, cơ động, công an xã, dân phòng... phong toả ngoài cổng trung tâm, không cho người ra vào; đồng thời đề nghị các tài xế quay xe ra về vì "tạm dừng đăng kiểm".

Một tổ công tác khác thuộc Cơ quan điều tra Công an TP HCM làm việc với các nhân viên trung tâm. Trong gần 2 tiếng khám xét, cảnh sát rà soát nhiều máy móc, tài liệu của cơ sở này.

Cảnh sát phong toả Trung tâm đăng kiểm 50-14D. Ảnh: Nhật Vy

Động thái này của Công an TP HCM nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm ở Sài Gòn và các tỉnh thành. Hôm qua, Công an TP HCM cũng phối hợp Công an Hà Nội cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

Tính đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 43 người, khám xét 13 trung tâm (5 ở các tỉnh, 13 tại TP HCM). Sai phạm của các trung tâm này bị bại lộ sau khi CSGT TP HCM phát hiện nhiều phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật như: xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng; mâm không đúng kích thước; lốp mòn; biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải... vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Xác định có dấu hiệu tội phạm, Công an TP HCM vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ hàng loạt trung tâm đăng kiểm đã nhận tiền "lót tay" để bỏ qua vi phạm cho khoảng 70.000 ôtô khi đăng kiểm. Giám đốc các trung tâm này được cho là chỉ đạo phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công; cho thuê phụ tùng thay thế các phụ tùng không đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Nhiều xe cảnh sát ra vào trung tâm. Ảnh: Nhật Vy

Nhà chức trách khám xét khẩn cấp 5 trung tâm đăng kiểm tư nhân do Trần Lập Nghĩa làm Giám đốc, gồm: 62-03D tại tỉnh Long An; 71-02D tại Bến Tre; 83-02D tại Sóc Trăng; 66-02D tại Đồng Tháp; 63-03D ở Tiền Giang.

Tại Sài Gòn có Trung tâm Đăng kiểm 50-07V (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm Giám đốc; 50-15D (TP Thủ Đức) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm Giám đốc; 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là Giám đốc, 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm Giám đốc.

Tại các trung tâm đăng kiểm của Nghĩa, cơ quan điều tra còn phát hiện hành vi lập danh sách đăng kiểm viên khống, nhằm hợp thức hóa quy định của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Lãnh đạo trung tâm này còn yêu cầu cấp dưới giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký vào hồ sơ kiểm định, sau đó cấp gần 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho ôtô đến đăng kiểm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các trung tâm đã thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Xác định sai phạm có thể xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, Công an TP HCM đã phối hợp Cục cảnh sát Kinh tế, Cục CSGT (Bộ Công an) và các tỉnh thành mở rộng điều tra vụ án.

Quốc Thắng